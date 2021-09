Votre argent : cinq conseils pour obtenir le bon prêt deux-roues

De nombreuses institutions financières proposent des prêts à valeur sur un vélo pour un maximum de 90 % à 95 %. Le ratio LTV dépend de facteurs tels que le type de deux-roues et le profil du demandeur.

Vous souhaitez acheter le vélo de vos rêves mais vous ne savez pas comment trouver des fonds ? Gardez vos soucis de côté. Avec les prêts pour deux-roues, vous pouvez collecter des fonds pour réaliser votre rêve de posséder un vélo.

Voici cinq points à considérer avant de demander un prêt deux-roues pour vous assurer d’obtenir la meilleure offre possible.

De mener des recherches

Différentes institutions financières ont des conditions de prêt différentes. De plus, le taux d’intérêt, le montant maximal du prêt et le ratio prêt/valeur (LTV) diffèrent d’une institution financière à l’autre. Lors de la demande de prêt, soyez prêt à payer divers frais liés au financement des deux-roues, tels que les frais de traitement.

Vérifiez les clauses cachées avec différents prêteurs car elles peuvent affecter votre formulaire de demande de prêt. Avec une bonne recherche, vous pouvez même trouver une institution financière qui facture des frais minimes ou nuls pour le traitement d’un prêt ou le remboursement anticipé d’un prêt.

Montant du prêt

De nombreuses institutions financières proposent des prêts à valeur sur un vélo pour un maximum de 90 % à 95 %. Le ratio LTV dépend de facteurs tels que le type de deux-roues et le profil du demandeur.

Comparez le ratio LTV et le montant du prêt offerts par différents prêteurs. Vous ne voulez pas être dans une situation où la valeur de votre vélo choisi est de 1 000 000 Rs et le prêteur offre un montant maximum de 20 000 Rs. Alors, sélectionnez-en un qui verse un montant de prêt adapté à vos besoins. Lors de la sélection d’une institution financière, le montant du prêt ne doit jamais être surendetté. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où le montant du prêt admissible est supérieur à vos besoins. Dans de tels cas, le prêteur peut vous inciter à acheter un vélo plus cher en optant pour un montant de prêt plus élevé. En revanche, dépasser votre budget peut vous nuire financièrement à long terme. Il se peut que vous ayez du mal à rembourser votre EMI mensuel, ce qui entraînera une brèche dans votre historique de crédit.

Taux d’intérêt abordable

Les institutions financières déterminent l’admissibilité au prêt et le taux d’intérêt du prêt pour les deux-roues en fonction de facteurs tels que le revenu du demandeur, son âge, sa situation professionnelle et ses antécédents de crédit. Vous n’avez pas toujours besoin d’un historique de crédit solide pour l’approbation de votre prêt de deux-roues, mais une solide solvabilité vous aidera à bénéficier d’un financement pour deux-roues à un taux d’intérêt abordable.

Comparez également le taux de pourcentage annuel (TAEG) avec différentes institutions financières, car il comprend les coûts et les dépenses liés à l’obtention d’un financement pour deux-roues. Par conséquent, il est conseillé de choisir une institution financière qui propose un prêt deux-roues à un taux d’intérêt abordable.

Offres spéciales

La plupart des institutions financières lancent des offres de prêt attractives pendant les fêtes de fin d’année. Certains proposent même des offres saisonnières telles qu’une vente de mousson. Ces offres peuvent inclure un taux d’intérêt inférieur, aucun acompte, un financement à 100 %, aucun frais de traitement, etc. De plus, si vous êtes un client existant, il y a de fortes chances qu’il vous offre de meilleurs taux d’intérêt sur les prêts par rapport aux nouveaux clients. Si vous bénéficiez d’un prêt deux-roues pendant une période d’offre spéciale, vous pouvez économiser beaucoup d’argent sur votre EMI tout au long de la durée de remboursement du prêt.

Options de remboursement

Vérifiez les options de remboursement disponibles avec différents prêteurs. Plus la durée du mandat est longue, plus la composante d’intérêt sera élevée. Choisir un plan avec des prêts EMI flexibles vous permettra de rembourser le prêt rapidement tout en vous assurant de ne jamais manquer un paiement EMI.

Source : Gourou fiscal

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.