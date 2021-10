Votre argent : cinq conseils pour obtenir le meilleur taux sur un prêt personnel

Si la banque autorise une demande numérique sans papier, faites une demande de prêt en ligne et profitez d’un décaissement instantané.

Un prêt personnel peut financer de grosses dépenses comme celles pour l’éducation, le mariage, la rénovation de la maison, ainsi que diverses urgences. Pour optimiser votre expérience utilisateur, recherchez divers avantages offerts par les prêteurs, comme une durée de remboursement flexible, des applications en ligne et des décaissements rapides de prêts.

Le transfert de solde de prêts personnels et de cartes de crédit existants à des taux avantageux peut être un avantage supplémentaire. En outre, essayez d’obtenir un prêt personnel à faible taux d’intérêt pour le rembourser facilement.

Voici cinq conseils essentiels pour obtenir le meilleur taux pour un prêt personnel :

Boostez votre pointage de crédit

Une cote de crédit élevée (supérieure à 700) peut vous aider à obtenir un prêt personnel à faible taux d’intérêt. Un tel score est soutenu par de bons antécédents de crédit. Ainsi, le prêteur peut être sûr que vous pouvez rembourser le prêt à temps. Essayez d’améliorer votre pointage de crédit et vos antécédents en effectuant des paiements complets et en temps opportun de vos factures de carte de crédit et en remboursant tous les prêts avant ou à temps.

Maintenir un bon remboursement de prêt

Le prêteur vérifie non seulement votre score CIBIL mais également votre historique de remboursement de prêt avant de déterminer un taux d’intérêt pour un prêt personnel. Les banques prêtent généralement à des personnes qui n’ont pas fait défaut au cours des 12 derniers mois. Même si un nouveau prêt est accordé à un débiteur défaillant, le taux d’intérêt peut être élevé. Alors, établissez et maintenez une grande discipline dans les remboursements de prêts pour augmenter votre éligibilité à un faible taux d’intérêt sur un prêt personnel.

Utilisez vos références professionnelles

Vous pouvez tirer le meilleur parti des qualifications professionnelles suivantes pour bénéficier d’un prêt personnel à un taux d’intérêt compétitif. Plus vos revenus sont élevés, plus vous pouvez effectuer des remboursements de prêt réguliers facilement. Ainsi, les chances d’obtenir un prêt approuvé à de meilleurs taux d’intérêt augmentent. Pour cela, produisez des justificatifs de revenus valides comme les déclarations de revenus.

La banque prêteuse vérifie également la réputation de l’entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous travaillez dans une organisation renommée, le prêteur déduit que vous avez une carrière stable et que vous pouvez rembourser le prêt à temps. Ainsi, vous pouvez bénéficier d’un faible taux d’intérêt sur le prêt personnel.

Bénéficiez d’une bonne relation bancaire

Prouvez que vous êtes un client fidèle de votre banque avec un bon historique d’ouverture et de gestion de vos dépôts à terme

et les comptes d’épargne. Une bonne relation avec votre banque peut améliorer votre éligibilité à un prêt personnel à des taux d’intérêt attractifs.

Comparez les taux d’intérêt de divers prêteurs

Tout d’abord, comparez les taux d’intérêt offerts par les différentes banques prêteuses. Choisissez ensuite la banque proposant le taux d’intérêt de prêt personnel le plus bas. Si la banque autorise une demande numérique sans papier, faites une demande de prêt en ligne et profitez d’un décaissement instantané.

N’oubliez pas de calculer les mensualités équivalentes (EMI) en fonction du montant de votre prêt, du taux d’intérêt et de la durée de remboursement que vous avez choisis à l’aide du calculateur de prêt personnel sur le site Web de la banque. Cela vous aidera à vous assurer que vous payez régulièrement les IME pendant le mandat spécifique.

