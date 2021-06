Votre argent : cinq conseils pour vous préparer à une vie de retraité sans souci

Vous devez judicieusement diversifier votre corpus entre les investissements à revenu fixe tels que l’épargne-vieillesse, la poste, etc.

Si vous approchez de la retraite, il est temps de mettre vos finances en place. Il est préférable de planifier vos finances après la retraite bien à l’avance afin qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises le jour de votre retraite. La pandémie de Covid-19 a montré qu’une dynamique changeante peut nuire à ses finances si elle n’est pas bien planifiée. Des besoins médicaux à la planification des investissements, il existe une multitude de problèmes dont il faut s’occuper. Voici quelques points faibles et solutions probables que vous devez résoudre pour traverser les années d’or.

Gestion du corpus de retraite

Les prestations de retraite comprennent les fonds de prévoyance, les gratifications et autres fonds de pension de retraite. Déployez les fonds de manière à pouvoir survivre pendant la période de retraite non lucrative sans avoir à emprunter auprès d’amis et de parents.

Ce que vous devez faire, c’est concevoir correctement un plan de répartition de l’actif qui vous permettra de traverser les années de retraite avec un flux de trésorerie confortable. L’objectif devrait être de survivre grâce à des revenus d’intérêts ou à un revenu régulier du capital sans avoir à puiser dans le corpus. Le rôle des bons conseils financiers devient donc important pour que la richesse continue de croître tout en fournissant un flux de revenus réguliers pour la vie.

Augmentation de l’espérance de vie

Après une trentaine d’années de travail, il y aura une période non lucrative. Vous devez prendre des dispositions pour que tous vos besoins de base soient satisfaits pendant toute une vie. En plus de maintenir vos finances en bonne santé, le bien-être mental doit également être pris en compte pendant la retraite.

Des dépenses médicales en hausse

La pandémie de Covid-19 a ébranlé la situation financière de nombreuses personnes qui n’avaient pas une couverture d’assurance maladie adéquate. Le coût de l’hospitalisation en raison du coronavirus peut atteindre plusieurs lakhs pour une période de séjour de 14 jours dans les hôpitaux. L’inflation médicale devrait encore augmenter. Par conséquent, gardez une couverture adéquate pour vous-même et les membres de votre famille afin d’éviter de puiser dans l’épargne.

De nombreux plans ont une limite d’âge supérieure de 65 ans pour l’entrée, après laquelle on aura des options très limitées à choisir. Très probablement, il faudra souscrire à un régime d’assurance maladie pour personnes âgées doté de fonctionnalités restreintes. Par conséquent, ceux qui approchent de la retraite devraient bénéficier d’une couverture adéquate et continuer à renouveler leur police d’assurance maladie.

Prime d’assurance plus élevée

La prime des régimes d’assurance maladie dépend de l’âge du preneur d’assurance. Ceux qui approchent de la retraite ou ceux qui ont pris leur retraite doivent mettre de côté un montant plus élevé pour payer la prime plus élevée. Assurez-vous d’obtenir une couverture adéquate dès le début de la vie afin qu’au fil des ans, le bonus assuré continue de s’ajouter à la couverture totale.

Taux d’intérêt en baisse

L’environnement de baisse des taux d’intérêt reste l’un des plus gros problèmes pour les investisseurs retraités. La plupart des placements à revenu fixe offrant des rendements de 5 à 7 %, il devient difficile pour de nombreux retraités de faire face aux dépenses du ménage. Et, avec l’inflation toujours en hausse, la nécessité d’investir dans des instruments qui génèrent un rendement ajusté de l’inflation élevé va augmenter. Vous devez judicieusement diversifier votre corpus entre les investissements à revenu fixe tels que l’épargne-vieillesse, la poste, etc., et une partie en fonds propres et équilibrés en fonction de votre profil de risque.

L’auteur est vice-président exécutif et directeur du marketing, Bajaj Capital

