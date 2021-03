Votre argent: cinq indicateurs de performance à rechercher dans un bilan

Le ratio DE permet de mesurer la position de solvabilité d’une entreprise.

Par N Sivasankaran

Le bilan est l’un des trois états financiers importants à préparer et à présenter par une société anonyme dans ses documents d’information (résultats trimestriels / annuels) au public. Il révèle les sources et les utilisations des fonds d’une entreprise à la date du reporting. Vérifions les cinq principaux éléments à rechercher dans un bilan.

Fonds d’actionnaires

C’est le chiffre le plus important à rechercher dans le bilan. Considérez uniquement le montant des réserves et de l’excédent (autres capitaux propres) et leur évolution au cours des trois à cinq dernières années. Un bon stock est celui qui fait état d’une tendance à la hausse de ses réserves et de son excédent par le passé. Si l’on veut comparer deux entreprises ou plus (ou deux périodes ou plus pour la même entreprise) sur les réserves et l’excédent, il est préférable de les mettre à l’échelle de l’actif total afin que les données soient normalisées à des fins de comparaison.

Actifs non courants (NCA)

Recherchez le changement dans la proportion de NCA par rapport aux actifs totaux de leurs entreprises cibles. Considérez la somme des immobilisations corporelles (EPI) et des immobilisations en cours (CWIP) comme une approximation de l’ACN tangible dans le cas des entreprises manufacturières. Pour les entreprises de services et de marchandisage, regardez le total de NCA pour le calcul du ratio. Plus le ratio est élevé, meilleur est le potentiel futur du titre. Une entreprise avec une tendance à la hausse du ratio est un bon candidat à l’achat.

Fonds de roulement par rapport au total des actifs

Le fonds de roulement est l’exigence de fonds pour répondre aux besoins de fonctionnement des entreprises. Il est calculé en soustrayant les dettes commerciales de la somme des créances commerciales et des stocks. Une augmentation du fonds de roulement indique que l’entreprise gaspille son capital, ce qui réduit sa rentabilité. La diminution de celle-ci révèle que l’entreprise libère des liquidités pour investir dans d’autres investissements productifs. Regardez également les besoins de liquidité des entreprises tout en faisant des inférences sur ce ratio. Lorsqu’on met à l’échelle WC le total des actifs, cela devient un chiffre normalisé qui peut être utilisé à la fois dans des comparaisons intra et inter-entreprises.

Dette sur capitaux propres (DE)

Le ratio DE permet de mesurer la position de solvabilité d’une entreprise. Réduire le ratio DE d’une entreprise, améliorer sa capacité à honorer ses obligations à long terme. Ce ratio est essentiel pour les entreprises des secteurs à fort endettement. Le bénéfice de la dette (augmentation du ROE) doit être mis en balance avec le coût de la dette (augmentation du bêta).

Trésorerie / total des actifs

La trésorerie est objective et n’est pas affectée par la comptabilité d’exercice. Il est préférable de l’adapter au total de l’actif afin de pouvoir comparer une entreprise à la fois sur une base intra-entreprise et inter-entreprise. Une entreprise dont la trésorerie par rapport au total des actifs est plus élevée doit être soutenue par des plans d’investissements futurs (soit dans des PPE ou par le biais d’acquisitions), sinon elle risque de gaspiller les fonds.

Ce sont les principaux chiffres à vérifier lors de l’analyse des performances financières historiques des entreprises cibles d’investissement. Il est toujours préférable de rechercher une tendance dans ces éléments au lieu de ne considérer que le dernier trimestre / année.

L’écrivain est professeur agrégé de finance, XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

