Votre argent: comment évaluer l’efficacité de la gestion des flux de trésorerie

La trésorerie est l’un des leviers importants de la performance financière d’une entreprise pour ses actionnaires, investisseurs en dette et autres parties prenantes. Voyons comment on peut évaluer l’efficacité de la gestion des flux de trésorerie d’une entreprise.

Regardons les données financières de Priyanka Vaishnavi Ltd (PV) pour son dernier exercice: Trésorerie des opérations (CFO) Rs 12 500 crore; dépenses en capital Rs 5 000 crore; passifs courants Rs 6 500 crore. Il n’a pas de dette à court terme portant intérêt et l’encours de la dette à long terme est de Rs 8 000 crore et le revenu net est de Rs 6 250 crore.

Types de flux de trésorerie

Les flux de trésorerie sont classés en trois variantes; à savoir, les flux de trésorerie opérationnels (flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ou CFO), les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement et les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Parmi ceux-ci, le CFO est essentiel pour faire face aux sorties de trésorerie dans les activités quotidiennes d’une entreprise. Une entreprise doit avoir un chiffre positif pour CFO pour attirer l’attention des investisseurs (à la fois la dette et les capitaux propres). Le cadre de notation F de Piotroski offre une note positive pour une entreprise avec un chiffre positif dans son directeur financier.

Ratios de gestion des flux de trésorerie: Les quatre ratios suivants pourraient être utilisés par les jeunes investisseurs pour évaluer la gestion des flux de trésorerie de leurs entreprises cibles.

CFO au bénéfice net

Ce ratio est également connu sous le nom de ratio de qualité des bénéfices. Il est calculé en divisant CFO par le bénéfice après impôt (PAT ou revenu net) d’une entreprise. Si le CFO dépasse le revenu net, il est considéré que l’entreprise peut convertir ses bénéfices comptables (de la comptabilité d’exercice) en espèces. Sinon, l’entreprise a de mauvaises pratiques de gestion des flux de trésorerie. Pour le PV, c’est deux fois (= CFO de Rs 12 500 crore / PAT de Rs 6 250 crore), ce qui indique que l’entreprise gère bien ses flux de trésorerie.

CFO à Capex

Capex fait référence aux dépenses en capital. Ce ratio est calculé en divisant CFO par le capex d’une entreprise. Il révèle la capacité de l’entreprise à financer ses investissements en utilisant sa trésorerie générée par les activités opérationnelles. Pour le PV, il est de 2,5 fois (CFO de Rs 12 500 crore / capex de Rs 5 000 crore). L’entreprise est bonne sur cette métrique car elle a Rs 2,5 pour chaque Rs 1 en capex.

CFO à la dette totale

Il est calculé en divisant CFO par la dette totale (somme des dettes à court et à long terme portant intérêt). Le ratio doit être d’au moins un pour une entreprise saine. Pour le PV, la dette totale est de 8 000 crores de Rs. Le CFO à la dette totale pour le PV, c’est 1,56 fois (CFO de Rs 12 500 crore / dette totale de Rs 8 000 crore). Cela reflète que le PV est attrayant pour ses prêteurs car il a un CFO à 1,5 fois sa dette totale.

CFO aux passifs courants

Il est calculé en divisant CFO par les passifs courants d’une entreprise. Plus le CFO par rapport aux passifs courants est élevé, meilleure est la capacité d’une entreprise à rembourser ses passifs courants. Pour le PV, il est de 1,92 fois (soit Rs 12 500 crore / Rs 6 500 crore) ce qui révèle que l’entreprise est raisonnablement efficace pour honorer le paiement de ses passifs courants.

Si nous attribuons un score de un à chaque paramètre, alors PV obtient quatre sur quatre pour sa gestion de trésorerie.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

