Votre argent : comment la durée d’une obligation détermine son degré de risque de prix

Les fonds d’obligations de longue durée, également appelés fonds d’obligations à maturité ciblée aux États-Unis, présentent un degré substantiel de risque de prix.

Par Sunil K Parameswaran

La duration des obligations est une question clé qui intéresse les investisseurs du marché obligataire. La duration est une mesure du risque de prix d’une obligation. Le terme « risque de prix » fait référence au risque que les rendements obligataires évoluent dans une direction défavorable et aient un impact négatif sur le prix des obligations. Si un trader est acheteur d’obligations, son inquiétude est que les rendements du marché augmentent, ce qui entraînera une baisse de la valeur de son portefeuille. D’un autre côté, si un trader est à court d’obligations, son inquiétude est que les rendements baissent, faisant ainsi monter les prix des obligations qu’il s’est engagé à acheter. Comme les investisseurs le savent, les prix des obligations et les rendements sont inversement liés.

Sensibilité aux taux d’intérêt

La duration d’une obligation est une mesure de sa sensibilité aux taux d’intérêt. Pour un changement de rendement donné, plus la durée est élevée, plus le changement de prix observé est important. Ainsi, les spéculateurs haussiers qui ont acheté des obligations et les spéculateurs baissiers qui ont vendu des obligations à découvert rechercheront tous deux des portefeuilles à duration élevée. Si les rendements évoluent comme prévu, ils sont susceptibles de récolter de beaux bénéfices. Bien sûr, l’un d’entre eux finira par perdre considérablement. Toute obligation négociée avant l’échéance, qu’il s’agisse d’une obligation à coupon simple ou d’une obligation à coupon zéro, expose son détenteur au risque de prix.

Les investisseurs prudents devraient opter pour des fonds d’obligations de duration faible à modérée, car ceux-ci présentent moins de risque de prix. Les nouveaux investisseurs peuvent croire que tous les fonds obligataires sont également risqués et investissent avec confiance, car ils estiment que la dette est un investissement plus sûr que les actions. C’est une erreur. Les fonds d’obligations de longue durée, également appelés fonds d’obligations à maturité ciblée aux États-Unis, présentent un degré substantiel de risque de prix.

Les fonds communs de placement de dette peuvent être classés selon la durée du portefeuille sous-jacent. Au bas de l’échelle, nous avons des fonds obligataires à ultra-courte durée et à courte durée. Ensuite, nous avons des fonds obligataires à duration modérée ainsi que des fonds obligataires à duration élevée. Dans le cas de ces deux derniers, les gains en capital peuvent être substantiels, tout comme les pertes en capital.

Plans à échéance fixe

Les plans à échéance fixe sont une alternative du point de vue des fonds de dette. Dans ce cas, le gestionnaire du fonds conservera le portefeuille sous-jacent jusqu’à l’échéance. Étant donné que toutes les obligations sont détenues jusqu’à l’échéance, elles sont certaines de payer la valeur nominale à l’échéance, à moins bien sûr que l’émetteur ne fasse défaut. Il ne faut pas oublier que si une obligation est détenue jusqu’à l’échéance, il n’y a pas de risque de prix, indépendamment des fluctuations des taux d’intérêt dans l’intervalle, puisque toutes les obligations paieront la valeur nominale à l’échéance. Les plans à échéance fixe sont connus sous le nom de fonds communs de placement aux États-Unis.

Cela ne signifie pas que les obligations détenues jusqu’à leur échéance ne présentent aucun risque. Il existe un risque de défaut, qui s’applique à toutes les obligations à l’exception des obligations d’État. De plus, lorsque les coupons sont reçus périodiquement, ils doivent être réinvestis. Le risque que les taux soient plus bas que prévu, au moment de la réception des coupons, est appelé risque de réinvestissement.

Toutes les obligations, à l’exception des obligations à coupon zéro, exposent leur détenteur au risque de réinvestissement. Cela est vrai même pour les obligations d’État payant des coupons. Les obligations à coupon zéro ne présentent pas ce genre de risque car il n’y a rien à réinvestir. Par conséquent, si une obligation à coupon zéro est achetée et détenue jusqu’à l’échéance, le seul risque est le risque de défaut.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

