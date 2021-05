Votre argent: comment l’assurance maladie peut utiliser les données des appareils portables

Si ces problèmes sont résolus, cela peut créer une situation gagnant-gagnant pour les assurés ainsi que pour les assureurs.

Par Pallavi Seth

La pandémie de Covid-19 a rendu les gens plus conscients de leur santé et de leurs habitudes de vie. Ils ont commencé à adopter de meilleurs modes de vie et accordent plus d’attention à leur santé. Cela a également conduit à une augmentation de la demande de dispositifs portables et d’applications de santé. Selon le cabinet de recherche IDC, le marché des appareils portables en Inde a enregistré une croissance de 144,3% d’une année sur l’autre en 2020. La période octobre-décembre 2020 a été le plus gros trimestre pour la catégorie des appareils portables dans le pays, maintenant une croissance à trois chiffres.

Les dispositifs portables sont des appareils intelligents qui peuvent être portés comme accessoires externes, intégrés dans des vêtements et des vêtements, implantés dans le corps ou même collés ou tatoués sur la peau. Les applications de santé sont des programmes d’application qui offrent des services liés à la santé pour les smartphones. Grâce à ces appareils et applications, les données peuvent être collectées et envoyées lors de vos déplacements et les informations peuvent être transférées via Internet, ce qui aide à prendre les bonnes décisions.

Apple Watch est un appareil intelligent doté d’une technologie impressionnante. La fréquence cardiaque, la surveillance de l’entraînement et le niveau d’activité par jour peuvent être mesurés à travers celui-ci. Certains appareils portables comme les trackers Fitbit, le bracelet MI se présentent sous la forme d’un bracelet de type montre, facile à porter, et sont équipés d’un moniteur de fréquence cardiaque. Des applications comme Google Fit, Nike Running, Healthify Me sont également très conviviales et économiques.Le GPS et d’autres capteurs ainsi que les entrées du téléphone sont utilisés dans l’application Google Fit pour suivre les activités.

Utilisation des appareils portables dans l’assurance médicale

Les compagnies d’assurance utilisent des appareils portables et des applications de santé qui offrent des avantages tels que le suivi de la glycémie, l’IMC, le podomètre, le conseil comportemental, la vidéo / téléconsultation avec les médecins. Des facteurs de motivation externes tels que les récompenses, les remises monétaires et les badges numériques sont utilisés par certains assureurs pour inciter les clients à adopter un mode de vie plus sain. Les assureurs accordent des rabais sur les primes de renouvellement si la personne assurée montre des comportements sains comme le nombre de pas par semaine, le nombre de calories, une fréquence cardiaque saine, etc.

Les compagnies d’assurance impliquent également les clients dans des programmes de bien-être. Ces programmes de récompense de bien-être (WRP) visent à encourager la personne assurée à effectuer certaines activités pour rester active et rester en bonne forme médicale.

Route devant

Lorsque les compagnies d’assurance ont les données réelles sur leurs clients, elles peuvent les classer dans des fourchettes de risque appropriées et, en conséquence, la tarification peut être établie. Avec une prévision correcte du risque, les compagnies d’assurance peuvent également prédire les réclamations avec plus de précision. Si les données de santé des clients révèlent un comportement malsain, les entreprises peuvent également envoyer des alertes rouges aux clients et leur conseiller de se soumettre à des bilans de santé spécifiques. De cette façon, les compagnies d’assurance peuvent éviter des réclamations plus importantes à l’avenir.

Les compagnies d’assurance peuvent analyser les données des clients et peuvent fournir des produits d’assurance innovants selon leurs besoins. Il peut y avoir des produits d’assurance sachet avec des primes moins élevées, en particulier pour les personnes à faible revenu. Même si les données en temps réel sont une grande opportunité passionnante, leurs utilisations doivent être examinées très attentivement avec un potentiel élevé de fraude, un coût potentiel élevé pour les assureurs et une précision douteuse des données. Si ces problèmes sont résolus, cela peut créer une situation gagnant-gagnant pour les assurés ainsi que pour les assureurs.

L’écrivain est professeur adjoint, Amity School of Insurance Banking & Actuarial Science

