Votre argent : Comment les certificats de dépôt négociables sont négociés sur le marché monétaire

Par Sunil K. Parameswaran

Les titres de créance peuvent être négociables ou non. Beaucoup d’entre nous négocient des actions. Supposons qu’il y a deux semaines vous avez acheté des actions de L&T à une partie inconnue à Ahmedabad, et qu’aujourd’hui, vous les avez vendues à une partie inconnue à Hyderabad. Ces transferts sont possibles car les actions sont des titres négociables, qui peuvent être librement négociés sur le marché.

Principal et intérêts

Cependant, la dette peut être négociable ou non négociable. Les obligations d’État et les obligations d’entreprises peuvent être achetées et vendues. C’est un problème différent que bon nombre de ces titres sont illiquides et, par conséquent, nous pouvons rencontrer des difficultés lors de l’achat ou de la vente. Cependant, prenez un certificat d’épargne national ou NSC. À l’échéance, l’acheteur initial récupérera son capital avec intérêts. Cependant, s’il a besoin de fonds avant cela, il peut mettre en gage le certificat et emprunter, mais ne peut pas le vendre à quelqu’un d’autre. De même, les dépôts bancaires à terme ne peuvent pas être transférés par le déposant à une autre partie.

Les certificats de dépôt négociables ou les NCD ne sont que des reçus FD qui peuvent être négociés sur le marché. Ce que nous appelons un dépôt fixe en Inde, est connu sous le nom de dépôt à terme ou TD, aux États-Unis. Les certificats TD normaux ne sont pas négociables, comme c’est le cas en Inde. Cependant, les CD négociables sont des titres négociables sur le marché monétaire. Ils ne sont pas destinés aux petits garçons, car la taille minimale du billet est d’un million de dollars américains en Amérique. Il existe des courtiers qui créent un marché pour ces titres, en citant les cours acheteurs et vendeurs. Les acheteurs et les vendeurs peuvent échanger avec un revendeur de leur choix.

Taux du coupon

Le taux d’intérêt payé par la banque émettrice est appelé taux du coupon. À l’échéance, l’émetteur paiera le coupon en fonction de la durée initiale jusqu’à l’échéance de l’instrument, qui n’est rien d’autre que la durée jusqu’à l’échéance au moment de l’émission. Par exemple, considérons une MNT avec un capital d’un million de dollars ; un coupon de 4,2 % par an ; et une durée initiale jusqu’à l’échéance de 162 jours.

Supposons que la convention de décompte des jours est Réel/360, c’est-à-dire que l’année est supposée se composer de 360 ​​jours, ce qui signifie que chaque mois est supposé se composer de 30 jours. A l’échéance, le dernier détenteur recevra 1 000 000 x[1+ 0.042 x(162÷360)] = 1 018 900. Aux États-Unis et dans l’UE, la convention de décompte des jours est Actual/360. Au Royaume-Uni et en Inde, il s’agit de Actual / 365.

Le prix de cette NCD peut être déterminé avant l’échéance en actualisant le paiement final par le rendement en vigueur sur le marché. L’actualisation est effectuée en utilisant la durée réelle ou résiduelle jusqu’à l’échéance. Comme c’est la norme sur les marchés monétaires, l’actualisation se fait sur la base d’un simple intérêt. Supposons que le rendement à un moment donné soit de 4,5% par an et que la durée réelle jusqu’à l’échéance soit de 108 jours.

Le prix sale de la NCD est donné par 1 018 900 [1+0.045x(108÷360)] = 1 005 328. Les intérêts courus sont de 1 000 000 x 0,042 x (162-108)360 = 6 300. Ainsi, le prix net de la NCD est de 1 005 328 – 6 300 = 999 028. Le prix réel à payer par un acheteur est le prix sale et non le prix net.

Des NCD à terme sont également disponibles, qui peuvent avoir plusieurs années jusqu’à l’échéance. Ceux-ci paieront généralement des intérêts sur une base semestrielle. Ce sera le centre d’attention d’un prochain article.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

