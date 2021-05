Votre argent: comment utiliser les rendements excédentaires comme filtre d’investissement

Le rendement excédentaire du DS est de 24,99% (= ROE de 40% moins le COE de 15,01%).

Lors de l’évaluation des entreprises, les jeunes investisseurs ont du mal à identifier les critères de sélection des entreprises les plus performantes. Parlons de l’utilisation des rendements excédentaires comme filtre d’investissement.

Illustration hypothétique

Voyons les dernières données financières (en crore de Rs) pour Dinesh Samin Ltd (DS): Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 3 500; Bénéfice avant impôt (PBT) 3 000; Bénéfice après impôt (PAT) 2 000; Taux d’imposition effectif 33%; Fonds d’actionnaires 5 000; Total des actifs 10 000; Passifs courants 2 000; Taux sans risque 6,85%; Prime de risque de marché 6,80%; Equity Beta 1,20 fois; Valeur comptable de la dette 3000; Capitalisation boursière 50 000.

Rendement excédentaire pour les actionnaires

Il est calculé comme un excédent du rendement des capitaux propres (ROE) sur le coût des capitaux propres (COE). Le ROE est calculé en divisant le PAT par les fonds propres. Pour DS, il est de 40% (PAT de Rs 2000 crore divisé par les fonds d’actionnaires de Rs 5000 crore * 100).

COE est le taux de rendement minimum attendu par les investisseurs en actions d’une entreprise. Il pourrait être calculé par le modèle de tarification des actifs financiers (CAPM) comme la somme du taux sans risque et du produit du bêta des actions et de la prime de risque de marché d’une entreprise. Pour DS, il est de 15,01% (taux sans risque de 6,85% pour l’Inde plus produit du bêta actions de l’entreprise de 1,20 et prime de risque de marché de 6,80% pour l’Inde).

Le rendement excédentaire du DS est de 24,99% (= ROE de 40% moins le COE de 15,01%). Ainsi, DS obtient un rendement de Rs 24,99 après avoir couvert le coût des fonds pour ses actionnaires. Une entreprise avec un rendement excédentaire pour ses actionnaires est efficace dans la gestion de sa rentabilité explicite et implicite et donc recommandée pour l’investissement.

Rendement excédentaire pour l’entreprise

Il est calculé comme un excédent du rendement du capital (ROC) sur le coût du capital (COC) d’une entreprise. Le ROC est calculé en divisant l’EBIT après impôts par le capital investi d’une entreprise. Pour DS, il est de 29,31%. Le capital investi est l’excédent du total des actifs sur les passifs courants et pour DS, il est de 8 000 crore de roupies.

Le COC est le taux de rendement minimum attendu à la fois par les investisseurs en dette et en actions d’une entreprise. Il s’agit de la moyenne pondérée du COE et du coût de la dette après impôts d’une entreprise avec une pondération de la valeur marchande de la dette et des capitaux propres. Le COE pour DS est de 15,01%. Le coût de la dette avant impôt est de 16,67% (intérêt de Rs 500 crore divisé par la valeur comptable de la dette de Rs 3 000 crore).

La différence entre le BAII et le PBT est supposée être des frais d’intérêts ici et il est supposé qu’aucun autre revenu n’est gagné par l’entreprise. Le remboursement après impôt pour DS est de 11,17%. L’équité / valeur est de 0,94 (Rs 50 000 crore / Rs 53 000 crore). Par conséquent, le COC est de 14,78% (15,01 * 0,94 + 11,17 * 0,06).

Le rendement excédentaire du DS pour les investisseurs en dette et en actions est de 14,53% (ROC de 29,31% moins COC de 14,78%). Ainsi, DS obtient un rendement de Rs 14,53 après avoir couvert le coût des fonds pour ses investisseurs en dette et en actions. Une entreprise avec un rendement excédentaire est efficace dans la gestion de sa rentabilité explicite et implicite.

Il serait préférable de décider en fonction du rendement excédentaire moyen pour les 4 à 5 dernières années plutôt que sur une seule année ou période.

L’écrivain est professeur associé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

