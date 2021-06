Votre argent : Connaître les cinq caractéristiques d’une entreprise stable

Le taux de croissance de la FA est inférieur au taux de croissance attendu à long terme pour l’Inde.

Les investisseurs peuvent être classés en groupes de prise de risque et d’évitement de risque. Le risque évité aux investisseurs vise à investir dans des actions qui ne présentent pas d’énormes fluctuations des fondamentaux. Les entreprises qui présentent des états financiers stables sont appelées entreprises stables. Examinons les caractéristiques d’une entreprise stable.

Paiement de dividendes plus élevé ou taux de rétention plus faible

Les entreprises stables sont celles qui ont un besoin moindre de réinvestissement en fonds de roulement et en dépenses d’investissement. Un besoin de réinvestissement inférieur leur donne la possibilité de retourner une partie plus élevée des flux de trésorerie sous forme de dividendes à ses actionnaires. Par exemple, Abhishek Mahimn Ltd (AM) a un ratio de distribution de dividendes (DPR) de 70 % au cours de son dernier exercice. Cela indique que son taux de réinvestissement (rétention) est de 30 %. Cette entreprise est une entreprise stable car elle réinvestit moins et rend plus à ses actionnaires.

Pas de retours excédentaires

Les entreprises stables peuvent ne pas générer de rendements excédentaires. Ils rapportent un rendement des capitaux propres juste suffisant pour couvrir leur coût des capitaux propres. Cela signifie que ces entreprises gagnent une marge bénéficiaire moyenne de l’industrie. Ils ont une rotation des actifs moyenne et un multiplicateur d’actions. Par exemple, le ROE d’AM est de 12%, ce qui est égal à son coût des fonds propres de 12%. De plus, les composantes Dupont de l’entreprise sont similaires à celles d’une entreprise moyenne de son secteur.

Taux de croissance plus faible

Le taux de croissance fondamental des bénéfices des actionnaires pourrait être calculé comme le produit du rendement des capitaux propres d’une entreprise et de son taux de rétention. Le taux de rétention est calculé en soustrayant le dividende payout ratio (DPR) de 1. Le taux de croissance fondamental pour AM est de 3,60 % (= produit du ROE de 12 % et du taux de rétention de 30 %). Le taux de croissance de la FA est inférieur au taux de croissance attendu à long terme pour l’Inde.

Taux d’endettement plus élevé

Les entreprises stables ont des flux de trésorerie plus élevés en raison de modèles de revenus et de dépenses stables avec des besoins de réinvestissement plus faibles. Cela en fait des emprunteurs attrayants car ils peuvent rembourser les prêts et honorer les obligations de paiement des intérêts à temps. De plus, les entreprises stables sont obligées de réduire leur coût du capital et, par conséquent, leur ratio d’endettement est normalement élevé. Par exemple, le ratio dette/fonds propres de AM est de 40 %. Cela reflète que sa dette portant intérêt (y compris les obligations de location à court et à long terme) représente 40 % de sa valeur comptable des fonds des actionnaires.

Bêta des actions compris entre 0,80 et 1,20

Les entreprises stables ont un bêta à effet de levier compris entre 0,80 et 1,20. Il n’est pas très élevé car il s’agit d’un risque causé par les fluctuations des perspectives commerciales et le levier d’exploitation diminue en raison de la stabilité dans la génération et le maintien des flux de trésorerie. Ce n’est pas beaucoup moins car ils ont tendance à avoir un ratio d’endettement plus élevé, ce qui intensifie l’impact du levier financier sur le bêta à effet de levier.

Les éléments ci-dessus sont les caractéristiques clés d’une entreprise stable. Le risque d’éviter les investisseurs à la recherche de rendements stables et réguliers peut augmenter leur potentiel d’investissement en utilisant le test d’entreprise stable tel que discuté ci-dessus.

L’écrivain est professeur agrégé de finance à XLRI – Xavier School of Management, Jamshedpur

