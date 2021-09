Votre argent : Connaître les différents titres de créance et les risques qu’ils comportent

Un développement positif est l’augmentation de la limite d’assurance dans le cadre de la coopération de garantie de crédit d’assurance-dépôts pour les dépôts bancaires en Inde, de 1lakh Rs à 5 lakh Rs.

Par Sunil K Parameswaran

Les investisseurs prudents, c’est-à-dire les investisseurs relativement averses au risque, préfèrent les investissements en titres de créance aux investissements en actions. Les premiers sont considérés comme plus sûrs, car les créanciers ont la priorité sur les actionnaires si une entreprise devait avoir des problèmes financiers. Par conséquent, les titres de créance génèrent généralement des rendements inférieurs à ceux des actions. Mais il existe de nombreuses nuances de dette.

Les agences de notation comme CRISIL notent les émissions de dette. Alors que les titres notés AAA et AA sont considérés comme très sûrs, les obligations de mauvaise qualité ou de mauvaise qualité sont extrêmement risquées. Les données historiques ont révélé qu’aux États-Unis, pas un seul titre noté AAA n’a manqué un paiement au cours de la première année suivant son émission, sur une période de plus de 80 ans.

Titres du Trésor

Les titres du Trésor comme les bons du Trésor, les bons du Trésor et les obligations du Trésor sont plus sûrs car ils sont garantis par la pleine confiance et le crédit du gouvernement central ou fédéral. Cependant, comme la dette des entreprises, les G-Sec sont également vulnérables au risque de réinvestissement du point de vue des coupons, et au risque de marché ou au risque de prix si le titre est vendu avant l’échéance. Les titres d’État se démarquent également de la dette des entreprises d’un autre point de vue, car ils sont généralement plus liquides.

Il n’est pas nécessaire qu’un titre soit négociable du point de vue de la liquidité. Par exemple, les certificats d’épargne nationaux (NSC) ne sont pas négociables, mais un investisseur peut mettre en gage des titres et emprunter. De nombreux investisseurs considèrent les dépôts bancaires à terme comme des investissements sûrs, en particulier en Inde où la plupart des grandes banques appartiennent au gouvernement. Mais avec le gouvernement essayant de garder une distance de dépendance avec le secteur des entreprises, qui comprend le secteur bancaire, il reste à voir dans quelle mesure le gouvernement d’un pays ira pour renflouer les banques en difficulté, même si elles sont dans le secteur public. Un développement positif est l’augmentation de la limite d’assurance dans le cadre de la coopération de garantie de crédit d’assurance-dépôts pour les dépôts bancaires en Inde, de 1lakh Rs à 5 lakh Rs.

Fonds communs de placement de dettes

Les fonds communs de placement de dettes sont une alternative aux dépôts bancaires. Les fonds liquides, les fonds obligataires à ultra courte durée et les fonds obligataires à courte durée présentent relativement moins de risque de prix. Et ces fonds détiennent un portefeuille diversifié de titres de créance, ce qui réduit le risque de défaut. Dans un fonds commun de placement, un investisseur peut opter pour une option de croissance, de dividende ou de réinvestissement des dividendes en fonction de ses besoins. D’un point de vue fiscal, de tels investissements peuvent être meilleurs car ils offrent l’avantage d’une indexation aux porteurs de parts.

Sur les marchés où les titres adossés à des créances hypothécaires, devenus célèbres en raison de la crise financière de 2008, sont disponibles, les investisseurs reçoivent des paiements mensuels. Contrairement aux obligations qui effectuent un remboursement in fine du principal à l’échéance, dans un prêt hypothécaire, un certain montant du principal est remboursé chaque mois. Les obligations amorties sont également une option pour les investisseurs qui souhaitent réduire le risque de défaut, car ces obligations remboursent le capital par versements, commençant bien avant l’échéance. L’assurance caution, si elle est disponible, est également une option pour réduire le risque.

Les retraités dépendent fortement de l’endettement pour leur sécurité financière. Ils doivent être bien conscients des options qui s’offrent à eux et de leurs facteurs de risque relatifs. Ces investisseurs doivent se tenir au courant des réglementations fiscales et de leurs implications sur leurs revenus.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

