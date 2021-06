VOTRE ARGENT : Connaître les implications fiscales des transactions par carte de crédit

in

Cet objectif, lorsqu’il est vu dans le contexte de considérations fiscales entravantes, rend impératif de réduire certaines de ces incertitudes fiscales.

Par Sandeep Jhunjhunwala

Une récente enquête pilote menée par la Reserve Bank of India sur les habitudes de paiement de détail des individus dans les grandes villes a révélé que les cartes de débit et de crédit sont les modes les plus préférés pour les paiements numériques, la commodité étant citée comme la raison primordiale. Selon les données publiées, 0,19 milliard de transactions par carte de crédit ont été signalées au point de vente en mars 2021, avec une valeur de transaction globale de Rs 72 500 crore.

Bien que la commodité soit un côté de la médaille, il serait crucial que les utilisateurs de cartes de crédit apprennent également les ficelles du côté fiscal.

Remises et remises en argent

Les attractions telles que les remises, les remises en argent, les miles de voyage, les bonus d’inscription et les points de récompense offerts par les commerçants ou les banques, font des cartes de crédit un moyen lucratif pour effectuer des paiements numériques. Le titulaire de la carte de crédit ne saurait guère que la valeur monétaire de ces cadeaux pourrait se situer dans leur tranche d’imposition. Des aspects factuels tels que la nature des achats effectués (que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles), le montant des remises, etc., doivent également être élaborés avant de prendre les devants sur le plan de la fiscalité.

La question est de savoir si de telles récompenses peuvent être qualifiées de remise/remise après achat ou de droit de donation en vertu de la section 56(2)(x) ou de gains commerciaux en vertu de la section 28(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La réclamation des dépenses professionnelles, nettes de remises ou non, est une autre facette.

Les régulateurs ont introduit des dispositions dans les lois fiscales pour la déclaration des « transactions financières spécifiées ». Les établissements bancaires et de cartes de crédit sont tenus de déclarer les paiements effectués par une personne pour des montants s’élevant à 1 lakh Rs ou plus en espèces ou 10 lakh Rs ou plus par tout autre mode, au cours d’un exercice, contre les factures de carte de crédit émises à cette personne. Cela est divulgué dans la déclaration d’information annuelle dans le formulaire 26AS apparaissant contre le PAN du titulaire de la carte de crédit sur son compte de dépôt électronique d’impôt sur le revenu enregistré.

Revenus et dépenses

L’accès aux informations sur les revenus et les dépenses permet aux régulateurs de scruter les transactions et de détecter les incongruités revenus-dépenses. Les transactions par carte de crédit considérées dans le contexte de la liaison employeur-employé posent des défis aux employeurs. Habituellement, les employés utilisent des cartes de crédit personnelles pour effectuer des paiements contre les dépenses officielles telles que les voyages, la formation, les abonnements, etc. Les employeurs se trouvent dans une situation difficile lorsqu’ils traitent des aspects de la retenue à la source concernant ces paiements effectués directement par les employés utilisant des cartes de crédit, en particulier aux fournisseurs étrangers .

« A faire » ou « à ne pas faire », telle est la question. « Faire » signifierait supporter des coûts fiscaux en raison de l’impossibilité pratique inhérente de « déduire » l’impôt avant d’effectuer le versement. « Ne pas faire » signifierait des intérêts et des conséquences pénales pour les défauts de TDS et le refus de dépenses qui en découle.

Une énigme similaire se pose aux entreprises assujetties à la TPS pour l’importation de services par les employés, car la TPS payée par la suite par l’employeur sur de telles transactions entraîne un fonds de roulement. D’un autre côté, la non-conformité pourrait entraîner des litiges. Le recours au crédit de taxe sur les intrants sur les transactions effectuées par carte de crédit par les employés et sans avoir une facture sans numéro de TPS de l’entreprise employeur, est une cause de fuite fiscale.

L’écrivain est partenaire, Nangia Andersen LLP. Contributions d’Amita Jivrajani et de Tarun Daga

