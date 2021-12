Votre argent : contractez-vous un prêt auprès d’un prêteur d’argent ?

Cependant, avant de commencer à parler à un prêteur d’argent dur, vous devez comprendre les avantages et les inconvénients de contracter un prêt.

Les investisseurs sont constamment à la recherche de solutions financières pour développer leur propriété. Emprunter de l’argent auprès d’un prêteur d’argent dur est une option populaire pour ceux qui ont du mal à obtenir des financements pour développer un bien immobilier. Cependant, avant de commencer à parler à un prêteur d’argent dur, vous devez comprendre les avantages et les inconvénients de contracter un prêt.

Cote de crédit

Si vous n’avez pas une bonne cote de crédit pour le moment, obtenir l’approbation d’un prêt traditionnel pour le développement immobilier peut sembler impossible. Lors de la demande de prêt d’argent dur, vous ne traiterez pas avec les banques traditionnelles ; au lieu de cela, vous emprunterez auprès d’un individu ou d’un groupe de prêteurs. Vous n’aurez pas à leur fournir beaucoup d’informations pour obtenir l’approbation du prêt, et ils ne seront pas préoccupés par votre mauvaise cote de crédit ou si vous êtes endetté jusqu’aux yeux.

Les prêteurs d’argent dur se concentrent sur la valeur de la propriété que vous développez. La propriété sera utilisée comme une aide pour vous aider à obtenir l’approbation du prêt, et non votre situation financière actuelle. Si vous ne souhaitez pas utiliser la propriété comme garantie, parlez au prêteur de vos options. Ils peuvent accepter des propriétés résidentielles ou d’autres actifs que vous pourriez avoir tant que ces actifs sont à votre nom. Les prêteurs d’argent dur sont connus pour être plus flexibles que les banques traditionnelles, alors organisez une réunion pour voir quelles options sont disponibles.

Taux d’intérêt

Emprunter auprès d’un prêteur d’argent fort peut sembler une opportunité fantastique pour ceux qui ont besoin d’une injection rapide d’argent pour continuer à développer une propriété, mais malheureusement, il y a certains inconvénients auxquels vous devez penser avant d’aller de l’avant avec le prêt.

Les taux d’intérêt lors de la souscription d’un prêt d’argent dur ont tendance à être beaucoup plus élevés que ceux des prêts traditionnels. Ces prêts à intérêt élevé peuvent décourager beaucoup de gens, en particulier ceux qui ont besoin d’argent pour développer une propriété. S’ils prévoient de vendre la propriété une fois le développement terminé, les taux d’intérêt pourraient prendre une grande partie de vos bénéfices.

Prendre un prêt traditionnel est risqué, mais pas aussi risqué que d’emprunter de l’argent auprès d’un prêteur d’argent dur. Si vous pensez ne pas être en mesure de rembourser le prêt sur une courte période, vous devriez chercher une alternative.

Source : Gourou fiscal

