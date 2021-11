VOTRE ARGENT : Dépôt d’un RTI ? Les erreurs à éviter

Corrigez ces incohérences avant de soumettre le retour pour éviter toute erreur au moment du traitement du retour.

Par Neha Malhotra

La déclaration de revenus (ITR) est un formulaire d’auto-déclaration dans lequel les contribuables sont tenus de fournir les détails de leurs revenus et de l’impôt à payer. Discutons des principales erreurs qui peuvent être facilement évitées lors du dépôt des RTI.

Inexactitudes

Dans le but de sévir contre les fraudeurs fiscaux et de faciliter la transition vers une évaluation sans visage, les formulaires de RTI ont été modifiés pour demander des informations supplémentaires aux contribuables. Les formulaires RTI sont désormais renseignés automatiquement avec les informations déjà disponibles auprès du service des impôts. Les revenus tels que les intérêts, les dividendes, les salaires, tels qu’ils sont reflétés dans le formulaire 26AS sont pré-remplis, en plus des détails fournis à l’employeur et déclarés dans le formulaire 16. Le compte bancaire lié au PAN des contribuables/compte bancaire ayant opté pour le remboursement est également pré-rempli. -rempli.

Bien que le pré-remplissage accélère le processus de production des déclarations, il rend les RTI sujets aux erreurs. Il est donc essentiel de recouper les données pré-remplies dans les formulaires RTI et les éventuelles inexactitudes doivent être corrigées avant la soumission. Par exemple, un mappage minutieux de chaque entrée dans le programme TDS doit être effectué. Il faut s’assurer que les revenus correspondants sont proposés à l’impôt / réclamés comme exonérés sous le chef de revenu respectif. De plus, l’option de bénéficier de l’ancien/nouveau régime doit être sélectionnée manuellement, quelle que soit l’option soumise à l’employeur.

Bien que l’utilitaire ITR permette de modifier des données pré-remplies, toute divergence dans le formulaire 26AS/formulaire 16 ne peut être corrigée que par le déducteur d’impôt. Corrigez ces incohérences avant de soumettre le retour pour éviter toute erreur au moment du traitement du retour.

Recettes et dépenses

Le ministère recueille des informations sur les revenus des contribuables du RTI, qui est une auto-déclaration. Ces informations sont mises en correspondance avec les informations qu’elles recueillent auprès de « personnes spécifiées », pour mettre en évidence toute incongruité. Ces « personnes déterminées » sont tenues de déclarer les transactions de grande valeur de leurs titulaires de compte. Par exemple, les banques sont tenues de déclarer les dépôts en espèces totalisant Rs 10 lakh ou plus au cours d’un exercice et le registraire est tenu de déclarer la vente/l’achat d’un bien immobilier pour Rs 30 lakh ou plus.

Récemment, le formulaire 26AS a été remanié pour mettre à la disposition des contribuables toutes les données à déclarer. Si les contribuables constatent des erreurs, ils peuvent contacter les « personnes déclarantes spécifiées » et faire corriger les détails, afin d’éviter une évaluation minutieuse pour cause de non-concordance. Et dans certains cas, ils peuvent même déposer un grief sur le portail de l’impôt sur le revenu.

Formulaire de RTI incorrect

Le Conseil central des impôts directs a notifié sept types de formulaires de RTI. Fournir le RTI sous une mauvaise forme peut équivaloir à produire une déclaration défectueuse/invalide. Cela peut entraîner des pénalités pour non-production de déclaration ou des pénalités pour non-divulgation. Par exemple, une personne ayant un revenu salarial en Inde peut également posséder des actifs étrangers. S’il choisit de déclarer ses revenus dans l’ITR-1, il ne pourra pas divulguer ses avoirs étrangers et pourrait faire l’objet d’une évaluation minutieuse.

Pour les particuliers, l’ITR 1 est censé être déposé par des particuliers résidents, ayant un revenu allant jusqu’à 50 lakh, provenant du salaire, du loyer d’une propriété de la maison et d’autres sources. Le RTI 2 doit être déposé si un contribuable perçoit également des revenus de plus-values, quel qu’en soit le montant. Un RTI 3/ RTI 4 plus compliqué devra être déposé si les revenus comprennent des revenus d’entreprise/professionnelle ou si l’on opte pour l’imposition forfaitaire.

À l’approche de la date d’échéance du RTI, les particuliers doivent se préparer à produire les déclarations à temps. Il est essentiel d’assurer une divulgation vraie et correcte pour éviter toute conséquence pénale.

L’écrivain est réalisateur, Nangia Andersen LLP. Contributions de Vasudha Arora

