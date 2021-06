Votre argent : des actions privilégiées et leurs nombreuses variantes

Ainsi, alors qu’ils offrent un dividende fixe, ils offrent aux détenteurs une part des bénéfices de la société émettrice au cours d’une année donnée.

Par Sunil K Parameswaran

Les actions privilégiées sont un hybride de dette et d’équité, et mon professeur les appelait « Ardhanareshwars ». En d’autres termes, ce ne sont ni des poissons ni des oiseaux. Ils sont comme des dettes, dans le sens où ils versent généralement un dividende fixe comme les obligations, et contrairement aux actions. Cependant, si un émetteur manque un paiement de coupon sur une obligation, cela équivaut à un défaut. Au contraire, si un dividende privilégié est manqué, il est généralement reporté et payé plus tard.

Tant que l’arriéré de dividendes n’est pas réglé, la société ne peut pas verser de dividende aux actionnaires. Les catégories d’actions privilégiées qui nécessitent le report des dividendes impayés sont appelées actions privilégiées cumulatives. Dans le cas d’actions non cumulatives, un dividende qui est ignoré est perdu à jamais.

Dividendes privilégiés

Il ne faut pas oublier que le mot « préféré » apparaît, car les détenteurs ont la préférence sur les actionnaires. Cela ne signifie pas que les investisseurs les préfèrent. Comme les dividendes en actions, les dividendes privilégiés sont payés à partir des bénéfices après impôts. Ainsi, contrairement aux obligations et débentures, ces titres n’offrent pas de protection fiscale à l’émetteur. De la même manière que le conseil d’administration est tenu de se réunir et d’approuver un paiement de dividende en actions, il est censé approuver formellement les dividendes privilégiés avant leur paiement.

En plus des actions privilégiées plain vanilla, il existe des versions avec des cloches et des sifflets. Les actions privilégiées rachetables peuvent être rachetées avant l’échéance par l’émetteur. Cette option d’achat sera exercée si les taux baissent, afin que l’émetteur puisse émettre de nouvelles actions avec un taux de dividendes inférieur. Les actions privilégiées convertibles peuvent être converties en actions, tout comme une obligation convertible.

Les actions privilégiées à taux variable ou ARP, comme on les appelle aux États-Unis, sont similaires aux obligations à taux variable. Les dividendes de ces actions sont liés à un indice de référence et varient par conséquent avec celui-ci. Les actions privilégiées participatives sont des actions privilégiées avec une touche d’équité. Ainsi, alors qu’ils offrent un dividende fixe, ils offrent aux détenteurs une part des bénéfices de la société émettrice au cours d’une année donnée.

Cabriolet cumulé

Dans la plupart des pays, les investisseurs individuels ne préfèrent pas ces titres. En 1986, le ministre des Finances indien a proposé des actions privilégiées convertibles cumulatives qui se sont avérées être un non-starter. Du point de vue d’un investisseur, ceux-ci sont plus risqués que la dette et n’offrent pas l’aspect partage des bénéfices des capitaux propres. Aussi, dans les pays où elle est imposée entre les mains des actionnaires, elle revient à être taxée deux fois, car elle provient des bénéfices après impôt de la société émettrice. Aux États-Unis, une partie substantielle des dividendes privilégiés, reçus par les actionnaires des sociétés est exonérée d’impôt.

Cela explique pourquoi il y a une clientèle pour eux dans ce pays. Dans le cas des actions privilégiées plain vanilla, l’appréciation du prix due à une meilleure performance de l’entité émettrice est atténuée. En effet, en cas de meilleure performance, les bénéfices reviennent exclusivement aux actionnaires. Cependant, le prix d’une action privilégiée fluctue sur le marché en raison des variations des rendements requis. Comme les titres de créance, si les taux d’intérêt devaient baisser, les prix de ces actions augmenteraient. Cependant, si les taux d’intérêt devaient augmenter, les prix de ces titres baisseraient.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

