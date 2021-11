VOTRE ARGENT : des étapes simples pour constituer un corpus d’urgence

Sur la base de votre estimation du schéma des urgences susceptibles de se produire, vous pouvez même échelonner les paiements à l’échéance à une fois tous les six mois au lieu d’une fois tous les trois mois, afin d’obtenir de meilleurs rendements.

Par Hemanth Gorur

La foudre ne frappe peut-être pas deux fois au même endroit, mais elle frappe certainement à un moment donné. Les urgences, de même, font partie intégrante de la vie. Ainsi, le corpus d’urgence est une composante obligatoire de sa planification financière. Cependant, ce qui est gênant, c’est l’incertitude quant au moment de l’urgence et au montant qui peut être nécessaire pour faire face à l’urgence.

Somme requise

Il existe deux approches pour déterminer le montant requis. La première approche consiste à baser le montant requis sur le salaire que vous gagnez. Ainsi, le montant du corpus d’urgence pourrait être de trois à 12 mois de salaire. Si vous êtes un travailleur autonome, vous pouvez baser le montant requis sur vos dépenses mensuelles. Cela pourrait représenter de trois à 12 mois de dépenses du ménage.

La deuxième approche consiste à estimer la nature de l’urgence. Si vous êtes génétiquement prédisposé à certaines maladies ou conditions, l’assurance peut ne pas toujours couvrir tous les cas. Dans de tels cas, renseignez-vous sur les dépenses approximatives pour le traitement respectif.

De même, si vous vivez dans une zone sujette aux catastrophes naturelles, si vous avez des antécédents de conduite imprudente ou si vous constatez que le déménagement d’un emploi est une réalité, vous devrez respectivement estimer les dépenses approximatives pour la reconstruction, la récupération après un accident ou le déménagement.

Urgence

Une fois que vous avez estimé le montant requis, votre prochaine étape consiste à résoudre l’incertitude du moment. Étant donné que vous ne pouvez pas prévoir quand une urgence peut survenir, le moyen idéal pour faire face à cette incertitude est d’échelonner les dates d’échéance de vos paiements.

Étant donné que vos revenus mensuels peuvent couvrir toutes les dépenses urgentes, vos investissements pour le corpus d’urgence peuvent être échelonnés de manière à ce qu’ils arrivent à échéance à des intervalles de trois mois. Ceux-ci peuvent être mis sur l’option de renouvellement automatique afin que, s’ils ne sont pas utilisés en cas d’urgence, ils puissent recommencer à générer des rendements, tandis que le prochain investissement dû à maturité deviendra votre corpus d’urgence.

Sur la base de votre estimation du schéma des urgences susceptibles de se produire, vous pouvez même échelonner les paiements à l’échéance à une fois tous les six mois au lieu d’une fois tous les trois mois, afin d’obtenir de meilleurs rendements.

Une illustration

Disons que Sarayu, 40 ans, s’inquiète des situations inattendues. Elle se rend compte que comme elle vit dans une zone inondable, une catastrophe peut survenir à tout moment. Elle se rend également compte qu’une nouvelle variante de Covid-19 pourrait affecter la santé de ses parents âgés dans un proche avenir, mais décide de créer un corpus d’urgence au lieu de souscrire une assurance. Enfin, elle souhaite planifier une chirurgie de correction de la vue qui pourrait être nécessaire dans quelques années.

Sarayu estime les montants pour la reconstruction, les soins de santé et la chirurgie à Rs 10 lakh, Rs 5 lakh et Rs 1 lakh, respectivement. Elle estime que le calendrier de ces urgences est de 2 à 6 mois, de 3 à 12 mois et de quatre ans respectivement.

Le moyen idéal pour Sarayu de constituer son corpus d’urgence serait le suivant :

Investissez Rs 10 lakh dans des fonds liquides d’une échéance de 90 jours, à renouveler par la suite tous les trois mois.

Investissez Rs 5 lakh dans des fonds à ultra courte durée avec une échéance de six mois, à renouveler par la suite tous les six mois.

Investissez Rs 1 lakh dans un fonds hybride conservateur, remboursable à tout moment après trois ans pour éviter l’impôt sur les gains en capital à court terme.

Lors de la constitution d’un corpus d’urgence, n’essayez pas de maximiser les retours sur investissement. Essayez plutôt d’optimiser les rendements tout en maximisant la disponibilité du montant du corpus lorsque cela est nécessaire.

L’écrivain est fondateur, Hermoneytalks.com

