Votre argent: des marchés à terme, des prix au comptant et des risques de couverture

Par Sunil K Parameswaran

Sur les marchés d’actifs, la principale variable d’intérêt est le prix de l’actif sous-jacent. Ainsi, sur les marchés boursiers, les investisseurs seront inquiets de l’évolution du prix de l’actif sous-jacent. Dans le cas des métaux précieux, l’accent est mis sur l’évolution du prix du produit. Sur les marchés obligataires, les investisseurs s’inquiètent de l’évolution du rendement à l’échéance ou YTM, qui détermine le prix du titre de créance.

Sur les marchés à terme, les traders se concentrent sur la différence entre le prix à terme d’un produit et son prix au comptant. Cette différence est appelée «base» et est la principale variable d’intérêt sur ces marchés. Certains auteurs définissent la base comme FS, c’est-à-dire la différence entre le prix à terme et le prix au comptant. D’autres le définissent comme SF.

Futures et prix au comptant

D’un point de vue analytique, le choix n’est pas pertinent. Le risque sur les marchés au comptant est mesuré par la variance du prix de l’actif, ou dans le cas d’un modèle comme le Capital Asset Pricing Model (CAPM), par le bêta de l’actif. Le bêta est défini comme la covariance du rendement de l’actif avec le rendement du portefeuille de marché, divisé par la variance du portefeuille de marché. Sur les marchés à terme, le risque est mesuré par la variance de la base.

Pour un vendeur, le prix de vente effectif est F0 + bt, où F0 est le prix à terme au départ et bt est la base au moment de la transaction. Pour un acheteur, le prix d’achat effectif est de F0 + bt. Ainsi, plus la base est élevée, meilleur est le vendeur, tandis que plus la base est basse, meilleur est l’acheteur. La base peut être perçue comme un prix artificiel, car ce n’est rien d’autre que la différence de deux prix.

Par conséquent, étant donné que les couvertures courtes, ou les personnes qui sont à découvert sur le contrat à terme, devraient bénéficier d’une base ascendante, nous disons que «les couvertures courtes sont la base longue». D’un autre côté, les hedgers longs, ou les personnes qui sont longues sur le marché à terme, bénéficieront d’une base en baisse. Ainsi, nous disons que les couvertures longues sont courtes sur la base.

Mouvements de prix

Si un trader ne se couvre pas, il est exposé au risque de prix, alors que s’il le fait, il est exposé au risque de base. Ainsi, la couverture avec des contrats à terme remplace le risque de prix par un risque de base. Les spéculateurs, qui négocieront sur la base des mouvements de prix perçus sur le marché au comptant, prendront des décisions en fonction des mouvements perçus de la base, sur le marché à terme.

À l’expiration, les prix au comptant et à terme doivent converger pour exclure l’arbitrage. Par conséquent, à l’expiration, la base sera de zéro. Ainsi, une condition nécessaire pour une couverture parfaite, qui est définie comme une couverture qui verrouille le prix à terme initial avec une certitude absolue, est que la date de transaction est la même que la date d’expiration du contrat à terme. Si tel est le cas, la base du terminal est assurée d’être nulle. Il pourrait y avoir une situation où la base terminale est par coïncidence égale à la base initiale.

Si tel est le cas, la couverture peut verrouiller le prix au comptant initial. Parfois, un hedger peut utiliser un contrat à terme sur un produit connexe pour se couvrir. Ces couvertures sont appelées couvertures croisées et la base se compose de deux éléments. Le premier est la base de l’actif sous-jacent au contrat à terme, et le second est la différence entre les prix au comptant des deux actifs.

