Votre argent : des moyens de constituer le corpus éducatif de votre enfant

Les parents doivent avoir des objectifs financiers clairs car basés sur les mêmes, les plans d’investissement stratégiques seront décidés.

Par Ritu Wadhwa

Le coût de l’éducation en Inde augmente rapidement et il devient difficile de faire face à la structure croissante des frais et aux autres coûts alignés sur l’enseignement supérieur. Il est donc important que les parents commencent à investir tôt, ne serait-ce qu’avec un montant moindre.

De nombreux parents investissent dans l’or ou achètent des biens immobiliers pour leurs futurs investissements. Mais il faut s’assurer que si un actif est construit, il doit être liquidé aux fins pour lesquelles ils ont affecté cet actif. Une bonne partie du portefeuille doit être sous forme d’actifs liquides. Avant de décider où investir et comment faire croître l’investissement pour l’éducation de leur enfant, ils doivent toujours garder à l’esprit certains facteurs :

Calculer le coût de l’éducation

Même si une estimation approximative est prise, il y a une inflation d’environ 10 à 12 % dans l’éducation. Et même en étant prudent, si l’inflation est estimée à environ 6%, alors un cours de MBA qui coûte actuellement Rs 12 lakh coûtera environ Rs 37 lakh après 21 ans et un cours d’ingénierie qui coûte Rs 6-7 lakh actuellement peut atteindre Rs 15 -16 lakh après 16 ans. Les parents doivent avoir des objectifs financiers clairs car basés sur les mêmes, les plans d’investissement stratégiques seront décidés.

Découvrez ces options pour sécuriser l’éducation de votre enfant en toute sécurité :

Caisse de prévoyance publique: Il s’agit de l’une des options d’investissement à long terme qui offre un taux d’intérêt et un rendement frappants sur le montant investi. Le taux d’intérêt actuel du PPF est de 7,1 % composé annuellement. Ici, vous devez investir Rs 1 lakh par an et dans environ 15 ans, vous obtenez le montant d’environ Rs 31 lakh. C’est l’un des investissements les plus sûrs car il est géré par le gouvernement et la période de blocage est de 15 ans. Ce compte permet un investissement de Rs 500 minimum et un maximum de Rs 1,5 lakh pour chaque exercice.

Sukanya Samiriddhi Yojana: Ce régime a été mis en place par le gouvernement en 2014 pour les filles de moins de 10 ans. Le montant minimum à investir dans ce programme est de Rs 1 000 et maximum Rs 1,5 lakh par an. Le taux d’intérêt actuel est de 7,6 % composé annuellement. Le délai de paiement est de 15 ans alors que la durée de maturité du compte est de 21 ans.

Fonds communs de placement: Les fonds communs de placement sont des collections d’actions et de dettes sur lesquelles votre investissement est réparti et géré par un expert. Pour une durée étendue, les fonds d’actions sont plus appropriés lorsque l’on peut investir dans des grandes capitalisations, des multi-capitalisations, des moyennes ou des petites capitalisations en fonction de l’attitude face au risque. Les fonds hybrides qui investissent à la fois dans des actions et des titres à revenu fixe sont plus adaptés à l’objectif d’éducation de l’enfant.

Au moment où vous devez retirer le montant, vous pouvez passer à des fonds de dette afin que le montant nécessaire au moment requis ne soit pas affecté par la volatilité du marché. L’investissement pour l’éducation des enfants dans un fonds commun de placement devrait avoir trois caractéristiques : un horizon à long terme, un objectif élevé et aucun besoin de flux de trésorerie immédiats. Vous pouvez créer un plan d’investissement systématique à partir de `500. Pour un corpus conséquent nécessaire à l’éducation de l’enfant, le caractère récurrent des SIP aide à établir une discipline en investissant régulièrement.

Conclusion

Le corpus éducatif d’un enfant ne devrait pas être affecté même en cas d’urgence. Alors, prévoyez une assurance médicale et une assurance vie (de préférence une assurance temporaire) pour toutes sortes d’urgences et essayez de ne pas toucher aux plans d’investissement pour l’éducation de votre enfant.

L’écrivain est professeur assistant, Amity Business School

