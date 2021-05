Votre argent: des options d’achat et de vente, et le collier aussi

Sinon, la devise étrangère peut être vendue au taux au comptant, qui, par hypothèse, est plus élevé. Ainsi, les put fournissent un plancher ou un prix minimum.

Par Sunil K. Parameswaran

Une option d’achat permet au détenteur d’acheter l’actif sous-jacent au prix d’exercice, si le prix au comptant est plus élevé. Un importateur indien, inquiet de l’appréciation du dollar américain (USD) au moment où il effectue le paiement prévu, peut acheter une option d’achat.

L’appel met un plafond sur le taux de change. Si le taux au comptant au moment de la transaction est plus élevé, alors l’appel sera exercé. Sinon, il sera autorisé à expirer et l’importateur acquerra les dollars au taux au comptant en vigueur. Ainsi, les options d’achat bloquent un prix d’achat maximum pour un importateur qui a besoin de devises étrangères.

Mouvements de devises

Les exportateurs, quant à eux, craindront une dépréciation de l’USD et souhaiteraient par conséquent bloquer un prix de vente minimum. Ils peuvent le faire en optant pour une option de vente sur l’USD. Si le cours au comptant au moment de la transaction est inférieur au prix d’exercice de l’option, la vente peut être exercée et les dollars peuvent être vendus au prix d’exercice. Sinon, la devise étrangère peut être vendue au taux au comptant, qui, par hypothèse, est plus élevé. Ainsi, les put fournissent un plancher ou un prix minimum.

Un collier fournit à la fois une casquette et un plancher. Un trader peut vendre une option d’achat avec un prix d’exercice X1 et acheter une option de vente avec un prix d’exercice inférieur X2. Si le taux au comptant est supérieur à X1, la contrepartie exercera l’appel et le trader pourra livrer les dollars à un taux X1. Si le taux au comptant baisse et passe en dessous de X2, le trader peut exercer le put et bloquer un prix de vente de X2. Si le taux au comptant reste entre les limites supérieure et inférieure, le trader n’exercera pas non plus le put et la contrepartie n’exercera pas non plus l’appel. Ainsi, les dollars peuvent être vendus au taux au comptant en vigueur.

Appelez et mettez en prime

Pour un ensemble de paramètres donné, plus le prix d’exercice est élevé, plus la prime d’appel est basse, et plus le prix d’exercice est bas, plus la prime de vente est basse. Ainsi, en pratique, X1 et X2, les bornes supérieure et inférieure, peuvent être choisies de telle sorte que le montant reçu en vendant l’appel soit égal à ce qui doit être payé pour acquérir le put. Dans une telle situation, l’investissement net est nul et une telle stratégie est qualifiée de collier à coût nul.

Un exportateur peut acheter un collier en vendant un call et en achetant un put. Un importateur peut vendre un collier en achetant l’appel et en vendant le put. Dans ce dernier cas, si le plafond supérieur est dépassé, le trader peut exercer l’appel et acquérir la devise étrangère au plafond. Cependant, si le taux au comptant baisse et passe en dessous du plancher, la contrepartie exercera et le trader devra acquérir la devise étrangère au plancher.

Puisqu’un collier implique l’achat d’une option et la vente d’une autre, l’investissement net est moindre. Un collier définit à la fois une limite supérieure et une limite inférieure. Le choix d’un individu dépendra de son degré de haussier ou de baisse.

L’auteur est PDG, Tarheel Consultancy Services

