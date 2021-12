Votre argent : Des rachats, reverse book building et cours acheteur

L’avantage est qu’un investisseur qui a besoin de liquider une partie des actions, peut le faire tout en conservant au moins le nombre d’actions qu’il avait acquises au départ.

Par Sunil K Parameswaran

Un actionnaire recevra généralement des paiements en espèces périodiques d’une entreprise connue sous le nom de dividendes. En Amérique, ces flux de trésorerie sont connus sous le nom de dividendes en espèces, pour les distinguer d’un autre type de dividendes appelés dividendes en actions. En Inde, nous appelons ces dernières actions gratuites et, par conséquent, le mot « dividende » en Inde connote un dividende en espèces.

Les dividendes peuvent être volatils

Les dividendes ne sont pas garantis contractuellement et une entreprise n’est pas tenue de déclarer un dividende. Aucune entreprise ne déclare à l’avance qu’elle versera x% de dividendes au cours des cinq prochaines années. Ainsi, dans la pratique, les dividendes peuvent être très volatils. Cependant, les bonnes entreprises essaient de maintenir les dividendes à un niveau stable, voire à un niveau croissant, pour rassurer les actionnaires que tout va bien. La théorie financière postule que si une entreprise n’est pas en mesure d’investir les bénéfices non distribués dans des projets à valeur actuelle nette positive, il vaut mieux récompenser les actionnaires sous forme de dividendes, afin qu’ils puissent explorer d’autres pistes d’investissement.

Dans les pays occidentaux, les entreprises proposent des plans de réinvestissement des dividendes ou DRIP. Les investisseurs qui adhèrent à ces plans ne reçoivent pas de paiements en espèces, mais reçoivent des actions supplémentaires équivalentes aux dividendes déclarés. Cela équivaut à une option de réinvestissement des dividendes offerte par un fonds commun de placement. Ainsi, un DRIP offre une possibilité d’accumuler des actions dans une entreprise. L’avantage est qu’un investisseur qui a besoin de liquider une partie des actions, peut le faire tout en conservant au moins le nombre d’actions qu’il avait acquises au départ.

Dividendes en actions

Les dividendes en actions entraînent la capitalisation de réserves. C’est-à-dire que les fonds sont transférés du compte de réserves et d’excédents du bilan au compte de capital social. Comme un DRIP, cela entraîne également une augmentation du nombre d’actions détenues par un investisseur, et lui permet de vendre des actions sans avoir à liquider une partie de son investissement initial.

Les dividendes en actions entraînent une augmentation du capital social. En théorie, ils n’ont aucune valeur, car que les fonds se trouvent dans le compte de réserves et excédents ou le compte de capital social, la propriété appartient à l’actionnaire. Aux États-Unis, les entreprises émettent dans certains cas deux catégories d’actions. La première catégorie donne droit aux propriétaires à des dividendes en espèces, tandis que la seconde leur donne droit à des dividendes en actions. Ainsi, un actionnaire peut choisir selon sa préférence.

Un programme de rachat d’actions est également une alternative pour restituer du capital aux actionnaires. Un programme de rachat, s’il est annoncé, entraîne une augmentation de la demande pour les actions et peut arrêter la baisse des prix dans un marché en baisse. Dans une émission d’actions, nous avons un système de constitution de livres où les offres sont classées par ordre décroissant de prix. L’équivalent, dans un programme de rachat, est le reverse book building, où les offres sont classées par ordre croissant de prix. La raison d’être de la construction de livres est que la personne qui est la plus désireuse d’acheter, et dont l’agressivité se manifeste par une offre plus élevée, doit être privilégiée.

Dans un rachat, une offre inférieure est une manifestation d’une plus grande agressivité et mérite par conséquent la priorité.

Les programmes de rachat permettent également aux promoteurs d’augmenter leur participation proportionnelle, dans l’entreprise, s’ils le souhaitent. En effet, s’ils s’abstiennent d’offrir leurs actions, leur participation proportionnelle augmentera automatiquement.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

