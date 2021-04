Votre argent: des rentes, des paiements et des cotisations à perpétuité

Une rente à N périodes effectue son premier paiement après une période et son paiement final après N périodes.

Une rente nivelée est une série de paiements de flux de trésorerie identiques effectués à des intervalles de temps également espacés. Il existe de nombreux exemples de ce type dans la vraie vie. Salaires et loyer jusqu’à ce qu’ils soient révisés. Intérêts sur les dépôts fixes et paiements de coupons sur obligations à taux fixe. Les acomptes versés sur les prêts tels que les prêts au logement, les prêts automobiles, les prêts d’études et les prêts personnels sont également des exemples de rentes.

Paiement de la rente

Une rente à N périodes effectue son premier paiement après une période et son paiement final après N périodes. En revanche, une rente à N périodes due effectuera le premier versement immédiatement, c’est-à-dire au temps zéro, et son dernier versement après

N-1 périodes. Des exemples de cotisations de rente comprennent les primes sur les polices d’assurance vie et générale. Comme vous le savez, si une police d’assurance est souscrite, la prime de la première année est payable d’avance et non après un an. Il y a aussi des rentes croissantes, où les paiements augmentent à un taux généralement supposé constant, année après année.

La valeur actuelle d’une rente due est égale à celle d’une rente identique, multipliée par un facteur de (1 + r), puisque chaque flux de trésorerie est actualisé pendant une période de moins. Si la valeur future d’une rente à N périodes et d’une rente à N périodes identique due est calculée au temps N, cette dernière aura une valeur future qui est plus grande d’un facteur de (1 + r) puisque chaque flux de trésorerie est composé pour une période supplémentaire. Ainsi, la valeur future d’une rente due au N-1, sera égale à celle de la rente au temps N.

Valeur future

Une perpétuité est une rente qui paie pour toujours. Cela semble beaucoup, mais les flux de trésorerie au-delà d’un point contribuent de manière insignifiante à la valeur d’un tel flux de trésorerie. Si une perpétuité promet de payer Rs 10 000 par an, et que l’investisseur veut un taux de rendement de 8% par an, il paiera 10 000 / .08 = 1,25 000, malgré le fait que les paiements ne cesseront jamais.

La valeur future d’une perpétuité ne peut évidemment pas être calculée puisque les paiements ne s’arrêteront jamais. La valeur actuelle d’une perpétuité due est la valeur actuelle de la perpétuité plus le flux de trésorerie initial au temps zéro. Dans ce cas, ce sera 1,25 000 + 10 000 = 1,35 000.

Les obligations payant des coupons ont une statistique connexe appelée duration, qui saisit leur sensibilité aux taux d’intérêt. Pour les obligations plain vanilla, la duration est également une mesure du temps effectif jusqu’à l’échéance des flux de trésorerie. La durée peut être calculée à la fois pour les annuités et les perpétuités. Malgré le fait que le flux de trésorerie est infini, la durée d’une perpétuité est de (1 + r) / r, où r est le taux d’intérêt périodique.

La durée d’une perpétuité due est de 1 / r, ce qui est inférieur à celle de la perpétuité correspondante. La raison en est que si le premier flux de trésorerie d’une perpétuité due est reçu immédiatement, et donc que le poids correspondant à son premier flux de trésorerie est multiplié par zéro lors du calcul de la durée moyenne jusqu’à l’échéance, il aura un prix plus élevé que la perpétuité correspondante due. au flux de trésorerie supplémentaire au départ. Par conséquent, les pondérations attachées à chaque flux de trésorerie sont plus faibles que dans le cas d’une perpétuité équivalente, et donc la durée est plus faible.

