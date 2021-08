Votre argent : des valeurs mobilières et de leurs cycles de règlement

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. Dans le premier cas, il existe un enregistrement du nombre de parts détenues par un porteur et de l’identité du porteur.

Par Sunil K. Parameswaran

Les titres peuvent être négociables ou non. Les actions de participation sont négociables. Certains titres de créance tels que les bons du Trésor et les bons du Trésor sont négociables.

D’autres, comme les dépôts à terme, ne le sont pas. Par exemple, disons que vous avez un FD pour Rs 2,00,000 avec ICICI Bank et me devez autant. Vous ne pouvez pas signer sur le reçu FD et dire transféré à quelqu’un d’autre. Vous devrez clôturer le FD, recevoir le produit sur votre compte d’épargne, puis effectuer un virement en ligne ou émettre un chèque. En effet, un reçu FD ordinaire n’est pas négociable. Certaines grandes coupures FD sont négociables sur les marchés monétaires. Ceux-ci sont appelés certificats de dépôt négociables ou NCD.

Titres nominatifs ou au porteur

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. Dans le premier cas, il existe un enregistrement du nombre de parts détenues par un porteur et de l’identité du porteur. Chaque fois qu’il y a une transaction, le registre est mis à jour. Dans le cas des titres au porteur, cependant, il n’y a aucune trace de propriété. C’est comme posséder un billet de banque. Si vous déposez un billet de Rs 500 sur le sol, vous ne pourrez en aucun cas prouver qu’il vous appartient. Les euro-obligations, qui sont des obligations émises dans un pays, dans une devise autre que sa monnaie nationale, sont généralement au porteur.

Les titres ont un cycle de règlement associé. Il s’agit du temps nécessaire à l’acheteur pour recevoir les titres et au vendeur pour recevoir les fonds, après la date de la transaction. Les marchés boursiers indiens ont un cycle de règlement T+2. Ce qui signifie que si une partie à Bangalore vend des actions à une partie à Mumbai un lundi, la première recevra l’argent le mercredi et la seconde recevra également les titres le mercredi, en supposant qu’il n’y ait pas de jours fériés entre-temps.

Cycle de règlement

Le cycle de règlement peut varier d’un marché à l’autre et sur le même marché d’un produit à l’autre. Par exemple, les bons du Trésor peuvent avoir un cycle de règlement T+1, tandis que les bons du Trésor peuvent avoir un cycle de règlement T+3. Certains marchés sont si petits qu’il y a un règlement T+0 — tout est réglé à la fin de la date de négociation elle-même. Le règlement T+N est appelé règlement glissant quelle que soit la valeur de N.

Les termes « buy side » et « sell side » sont utilisés pour désigner les acteurs du marché. Le côté acheteur est principalement utilisé pour désigner les participants institutionnels tels que les fonds communs de placement, les fonds de pension, les fonds spéculatifs et les compagnies d’assurance. Le côté vente est utilisé pour les courtiers et les revendeurs qui facilitent les transactions sur le marché. L’implication est que les premiers cherchent à acheter les services de l’échange, tandis que les seconds vendent les services de l’échange. Notez que l’achat et la vente n’ont rien à voir avec l’achat et la vente de titres. C’est-à-dire qu’un trader côté acheteur peut vendre des titres, tandis qu’un trader côté vendeur peut acheter des titres. On dit qu’une partie qui acquiert un titre prend une position longue, tandis que si une partie emprunte et vend un titre, et par conséquent s’engage à acheter à l’avenir, on dit qu’elle a une position courte.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

