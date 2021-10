Votre argent : déterminer le flux de trésorerie dans les contrats à terme

in

Les contrats à terme étant des jeux à somme nulle, le compte d’une partie sera crédité, tandis que celui de l’autre sera débité d’un montant équivalent.

Par Sunil Parameswaran

Dans le cas des contrats à terme, le profit ou la perte d’une position est calculé et réglé à la clôture de la bourse un jour. Ainsi, les profits et les pertes ne peuvent pas s’accumuler dans le temps. Le prix utilisé pour calculer le gain ou la perte est appelé prix de règlement.

Certaines bourses indiquent que le cours de clôture sera considéré comme le prix de règlement. D’autres, comme les bourses en Inde, estiment qu’en raison des échanges intenses à la clôture, il est difficile d’identifier un prix comme cours de clôture. Par conséquent, ils prennent une moyenne pondérée en volume des prix au cours de la dernière demi-heure de négociation. Les contrats à terme étant des jeux à somme nulle, le compte d’une partie sera crédité, tandis que celui de l’autre sera débité d’un montant équivalent.

Prix ​​à terme

Au fur et à mesure que le prix à terme fluctue, un contrat actif acquiert de la valeur. Si le prix devait augmenter, une position longue verrait une augmentation de valeur, tandis que si le prix baissait, une position courte verrait une augmentation de valeur. L’évaluation au prix du marché à la fin de la journée est un règlement de la valeur accumulée. Ainsi, chaque fois que le contrat est marqué sur le marché, la valeur d’une position à terme existante revient à zéro. Par conséquent, le seul moment où un contrat à terme acquiert une valeur se situe entre deux marquages ​​successifs aux calculs de marché.

Si une partie négocie un jour, la position sera évaluée au marché à la fin de ce jour. Par la suite, la position sera évaluée au marché à la fin de chaque jour suivant, sauf si le contrat expire ou est compensé. Compenser, c’est prendre une contre-position. C’est-à-dire que si une partie a été longue au départ, elle devient courte par la suite et vice versa. Une fois qu’un trader compense une position, la bourse n’a plus d’intérêt pour lui.

Transférer une position

En pratique, un trader négociera à plusieurs reprises au cours d’une journée. Typiquement, il avancera une position d’un jour à l’autre. Le lendemain, il échangera plusieurs fois. Alors, comment le flux de trésorerie est-il déterminé lorsque le contrat est évalué au marché le jour suivant ?

Pour les contrats reportés de la veille, prenez le prix de règlement du jour précédent et soustrayez-le du prix de règlement du jour en cours. S’il est positif, le long aura un cash-flow positif tandis que le short aura un cash-flow négatif. La situation sera inversée si la différence est négative.

Ensuite, nous considérons chaque transaction le deuxième jour. Si le trader a pris une position longue, nous soustrayons le prix de la transaction du prix de règlement. Sinon, si le trader est à découvert, nous soustrayons le prix de règlement du prix de transaction. Les écarts positifs entraînent des crédits sur le compte sur marge, tandis que les écarts négatifs entraînent des débits sur le compte sur marge.

Un contrat aura une taille de contrat ou un multiplicateur. Ainsi, le profit ou la perte d’une transaction est le produit du nombre de contrats, du multiplicateur de contrats et de la différence de prix. La marge et l’évaluation au marché sont des mécanismes conçus pour empêcher les défauts de paiement. Étant donné que les contrats à terme sont des contrats d’engagement, il existe a priori une possibilité que le long fasse défaut, ainsi qu’une possibilité que le short puisse faire défaut. Par conséquent, les chambres de compensation percevront les marges des deux parties.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.