Votre argent en 2022 : l’argent intelligent bouge pour une vie financière plus saine

2021 est terminé et nous sommes entrés dans la nouvelle année 2022, mais la pandémie fait toujours rage partout. Cependant, il nous a également appris l’importance de créer un plan financier solide, d’épargner davantage et d’obtenir une couverture d’assurance adéquate, entre autres, pour assurer une meilleure santé financière.

Voici quelques résolutions du Nouvel An qui peuvent vous aider à améliorer votre vie.

Identifiez vos objectifs financiers

La première chose et la plus importante pour assurer une vie financière plus saine est d’identifier ses objectifs financiers. Les objectifs financiers, en fait, sont la valeur numérique de ses objectifs de vie, tels que la création de corpus pour la vie après la retraite, l’éducation des enfants, le versement initial d’un prêt immobilier, etc. contributions requises pour atteindre chaque objectif financier. Cela fournira une feuille de route claire sur le montant à économiser chaque mois et où réduire les dépenses », explique Gaurav Aggarwal, directeur principal, Paisabazaar.com.

Ensuite, utilisez le mode SIP pour investir dans des fonds d’actions, de dette ou hybrides selon l’appétit pour le risque. Le mode SIP vous évitera les tracas du calendrier des investissements, assurera la discipline financière et aidera à la moyenne des coûts pendant les corrections du marché.

Commencez à économiser plus

La pandémie nous a appris l’importance d’épargner de plus en plus. Pour cela, vous devriez commencer à mettre de l’argent de côté chaque mois. Cela peut sembler peu, mais si vous êtes cohérent avec cette habitude, vous accumulerez bientôt pas mal d’économies. Une fois que vous avez suffisamment économisé, vous pouvez utiliser l’argent pour payer des factures ou commencer à investir.

« L’un des moyens les plus rapides d’économiser de l’argent est de dépenser moins, c’est-à-dire d’arrêter d’acheter des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. C’est pourtant plus facile à dire qu’à faire ! Mais vous pouvez commencer à faire de petits pas. N’oubliez pas qu’épargner et investir équivaut à la liberté financière. Vous devriez toujours essayer de conserver au moins 10 % de tous vos revenus sous forme d’épargne », conseille Abhinav Angirish, fondateur d’Investonline.in.

Commencez à investir

L’investissement est l’un des meilleurs moyens de faire fructifier votre argent au fil du temps. Investir signifie mettre votre argent dans quelque chose qui vous procurera un revenu ou un avantage à l’avenir. La meilleure façon d’investir est d’acheter des actions dans des sociétés, mais il ne doit pas s’agir uniquement d’actions. Si vous ne comprenez pas les actions ou les trouvez trop intimidantes, vous pouvez également investir dans des fonds communs de placement. Il existe de nombreux types d’investissements différents, alors faites des recherches avant de prendre une décision.

Créer un fonds d’urgence

Vous devez avoir suffisamment d’argent dans votre fonds d’urgence ou vos économies pour faire face à au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance en cas de perte d’emploi, d’urgence sanitaire ou de tout événement qui interrompt de manière inattendue votre flux de revenus mensuel ou vous impose une charge financière supplémentaire.

« C’est une bonne règle de base de garder de côté 3 à 6 mois de fonds en fonction de vos dépenses actuelles et des risques prévisibles. C’est l’une des étapes les plus importantes de votre planification globale des finances personnelles. Actuellement, il est devenu encore plus important car la pandémie de Covid-19 présente à la fois des risques pour la santé et l’emploi. Par conséquent, nous devons être financièrement prêts à faire face à toute situation imprévisible », déclare Adhil Shetty, PDG de Bankbazaar.com.

Rembourser la dette

Les dettes font peur. Ils peuvent vous alourdir et vous empêcher de vous concentrer sur d’autres aspects importants de la vie. Cependant, si vous voulez prendre de l’avance financièrement, vous devez vous attaquer à vos dettes. « Commencez par déterminer ce que vous devez et combien vous devez rembourser chaque mois. Ensuite, élaborez un plan de remboursement qui vous convient. Une fois que vous avez réglé ce problème, commencez à rembourser votre dette le plus rapidement possible. Plus tôt vous le remboursez, plus vite vous vous libérerez de son emprise », explique Angirish.

Suivez régulièrement votre pointage de crédit

Développer de bonnes habitudes de crédit est important pour la stabilité financière, et connaître votre pointage de crédit chaque mois est l’une de ces habitudes. Que vous contractiez un prêt pour acheter une maison ou une voiture ou que vous prévoyiez de marier votre enfant ou de l’envoyer à l’étranger pour ses études, votre pointage de crédit joue un rôle crucial dans l’obtention de financement.

« Si vous avez utilisé une forme de crédit, sachez où se situe votre score en utilisant votre chèque mensuel gratuit. Ceci est particulièrement important si votre score a été endommagé au cours des deux dernières années en raison de retards de paiement ou de restructuration de prêt », informe Shetty.

Vous devez vous rappeler que les prêteurs tiennent compte de la cote de crédit des demandeurs de prêt lorsqu’ils évaluent leurs demandes de carte de crédit ou de prêt. De nombreux prêteurs tiennent également compte des cotes de crédit lorsqu’ils fixent le taux d’intérêt. La vérification des rapports de crédit à intervalles réguliers permet aux consommateurs de suivre leur pointage de crédit et de prendre les mesures nécessaires pour l’améliorer.

«De plus, les rapports de crédit peuvent contenir des informations erronées en raison d’erreurs d’écriture commises par le bureau de crédit ou le prêteur ou en raison d’une activité de crédit frauduleuse effectuée en son nom. De telles erreurs peuvent avoir un impact négatif sur la cote de crédit d’une personne et, par conséquent, sur son admissibilité future au prêt », explique Aggarwal.

Prendre une assurance adéquate

La pandémie nous a appris l’importance de l’assurance. L’assurance-vie et l’assurance-maladie sont devenues un élément indispensable de la vie. L’assurance est très importante car, sans elle, vous n’auriez plus aucune protection à la retraite. « Sans une protection adéquate, vous pourriez tout perdre en quelques années. Recherchez une assurance temporaire plutôt que des régimes de dotation. Non seulement les primes seront moindres, mais vous pourrez également investir dans le surplus et constituer un corpus décent », explique Angirish.

Idéalement, la couverture d’assurance-vie d’une personne devrait représenter au moins 10 à 15 fois son revenu annuel. Cependant, de nombreux consommateurs mélangent assurance et investissement et finissent par acheter des ULIP, des polices de dotation, des polices de remboursement qui offrent très peu de couverture. « La meilleure façon d’acheter des couvertures d’assurance-vie aussi importantes à des primes abordables est d’acheter des polices d’assurance temporaire en ligne. Il faut également souscrire à des polices d’assurance maladie et accidents personnels adéquates pour se couvrir respectivement des frais d’hospitalisation et de la perte de revenu causée par l’invalidité », a déclaré Aggarwal.

