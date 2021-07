Votre argent est-il en sécurité numérique ? Voici comment vous assurer

Cela peut ressembler à un courrier authentique ou à un lien authentique, mais les fraudeurs envoient un courrier masqué pour paraître réel, ce qui est essentiellement du phishing.

Avec les avancées technologiques et la pénétration numérique accrue, les cybercriminels et les fraudeurs sont maintenant plus occupés que jamais. Alors que de plus en plus d’activités en ligne ont augmenté en raison de la pandémie et des blocages, les fraudes en ligne sont également devenues plus fréquentes. Les escrocs et les fraudeurs proposent de nouvelles façons d’escroquer les gens.

Les experts de l’industrie disent qu’il appartient aux gens de suivre les mesures de sécurité et d’être conscients et attentifs lors de leurs transactions en ligne.

Voici quelques façons de sécuriser votre argent numériquement :

OTP et codes QR

OTP, également connu sous le nom de mots de passe à usage unique, est identique aux mots de passe normaux. Par conséquent, les partager avec des entités inconnues peut entraîner une perte d’argent. De même, scanner des codes QR non vérifiés (Quick Response) peut également signifier perdre votre argent.

De nombreuses banques et sites Web permettent aux gens de changer leurs mots de passe avec l’authentification OTP. Les escrocs ont maintenant commencé à prendre le contrôle des connexions bancaires en ligne d’un individu, simplement en demandant une authentification OTP. En outre, la numérisation de n’importe quel code QR peut capturer des détails liés au portefeuille, au compte bancaire, etc. d’un individu, qui peuvent ensuite être utilisés à mauvais escient. Par conséquent, ne partagez pas vos OTP ou ne scannez pas de codes QR aléatoires, assurez-vous qu’ils sont authentiques.

En cliquant sur le lien

Cela peut ressembler à un courrier authentique ou à un lien authentique, mais les fraudeurs envoient un courrier masqué pour paraître réel, ce qui est essentiellement du phishing. Il peut s’agir de messages provenant de sources authentiques telles que des banques, des compagnies d’assurance, etc. Les experts disent qu’il est préférable d’éviter de cliquer sur de tels liens, car la plupart des gens ne peuvent pas distinguer les liens authentiques des faux.

Stockage des détails de la carte

La plupart des gens enregistrent les détails de leur carte de débit et de crédit pour faciliter les transactions sur divers sites et plateformes. Cependant, les experts disent qu’idéalement, il devrait être évité. On peut également désactiver leur fonction de remplissage automatique dans son navigateur, ainsi que désactiver la fonction en ligne de toute carte de crédit et la fonction tap and pay via l’application mobile ou le site Web de la banque. La désactiver peut augmenter les inconvénients, mais les experts affirment que cela rendra sûrement les transactions en ligne plus sécurisées.

Cartes tactiles et payantes

Les nouvelles avancées technologiques incluent le tap and pay, sans même entrer de code PIN ou de code. Même si cette fonction facilite l’accès sans authentification par code PIN, elle peut également être gênante si la carte est égarée ou volée. Les experts disent qu’il faut limiter l’utilisation de cette installation ou la bloquer complètement pour assurer la sécurité.

Se désinscrire des offres

Les experts du secteur disent que les offres, les remises et les promotions attirent beaucoup d’attention et que la plupart des gens sont la proie des fraudeurs par le biais de messages promotionnels. Par conséquent, le meilleur moyen d’empêcher les escroqueries de se produire et de devenir la proie de la fraude est de se désabonner de ces offres promotionnelles. Que ce soit les banques et autres institutions financières, désabonnez-vous de ces messages promotionnels car ils bombardent les consommateurs de nombreux e-mails et SMS promotionnels.

