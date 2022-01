Votre argent : étapes pour atteindre le jalon de votre corpus de retraite

Un portefeuille efficace peut répondre à plusieurs objectifs de cycle de vie avec un flux continu de capitaux, entrant et sortant de celui-ci



Par Vishal Vij

La planification de la retraite consiste à avoir un aperçu de votre « avenir » en fonction de vos aspirations, de vos désirs et de vos désirs actuels. Estimer vos activités post-retraite donnera beaucoup plus de sens à votre plan de retraite. Par exemple, vous voudrez peut-être voyager beaucoup plus, vous impliquer dans une activité philanthropique ou vouloir assurer une zone tampon en cas d’urgence. Il serait préférable que vous soyez motivé par vos objectifs après la retraite, que vous quantifiiez les dépenses à un nombre approximatif selon la valeur actuelle et que vous gonfliez les dépenses jusqu’à l’âge de votre retraite.

Quelqu’un ayant besoin de Rs 2 lakh par mois selon la valeur actuelle peut avoir besoin de prévoir 5,3 lakh par mois après 20 ans à un taux d’inflation de 5%. Avec une espérance de vie estimée à 35 ans, le corpus nécessaire serait de Rs 13,7 crore avec un taux de rendement réel de 3% (rendement de l’investissement – inflation) sur le corpus post-retraite. Si vous ne mettez pas les piliers en place pour atteindre cet objectif, cela représente un risque énorme pour le maintien de votre mode de vie actuel après la retraite.

Régime de retraite efficace

Afin de préparer un plan de retraite efficace, il est essentiel d’avoir une composition de portefeuille optimale avant et après la retraite pour se rapprocher de l’étape de votre corpus de retraite et monétiser efficacement les retraits plus tard. Quelqu’un qui a plus d’années à la retraite peut se permettre de prendre une exposition beaucoup plus élevée aux actifs à risque par rapport à quelqu’un qui prend sa retraite dans quelques années. Imaginez tout laissé à risquer des actifs pour « long terme » sans rééquilibrage du portefeuille et l’année de la retraite, le marché s’effondre de 30%.

Cela enlève près d’un tiers de votre portefeuille pendant cette phase où vous deviez initier des retraits du corpus. Suivre un plan d’allocation d’actifs de fonds diversement corrélés et rééquilibrer à intervalles réguliers réduit ces risques. Historiquement, les fonds communs de placement d’actions se sont avérés être des composants très efficaces de votre investissement.

Planifier les imprévus

Être prêt pour les éventualités est l’essence de tout plan financier, plus encore pour votre retraite. La seule chose qui peut créer un grand trou dans votre pécule est une dépense médicale imprévue. S’assurer que votre assurance médicale vous couvre pendant la retraite est essentiel pour protéger votre corpus de retraite contre un épuisement soudain. Les fonds communs de placement peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses imprévues.

Les portefeuilles d’investissement sont construits pour répondre à plusieurs objectifs tout au long du cycle de vie. Pour vous assurer de disposer de fonds optimaux pour chaque objectif et d’épargner suffisamment pour votre retraite, le risque et le rendement doivent être gérés efficacement. Les portefeuilles efficaces sont ceux qui peuvent répondre à plusieurs objectifs de cycle de vie avec un flux continu de capitaux, entrants et sortants.

L’écrivain est fondateur et chef de la direction, Nestegg

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.