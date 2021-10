Votre argent : étapes pour créer un portefeuille toutes saisons

Cette histoire a été répétée maintes et maintes fois dans l’histoire de l’investissement et l’histoire a généralement l’habitude de se répéter.

Le changement est la seule constante et si vous ajoutez de la cohérence à la constante, vous avez un gagnant en main. Au fil des ans, les possibilités offertes aux investisseurs de choisir les instruments de placement n’ont fait que se multiplier. Des simples instruments à revenu fixe aux fonds communs de placement en passant par les dérivés et les crypto-monnaies, on n’a que l’embarras du choix et cette multiplicité de choix déroute les investisseurs.

Prix ​​des classes d’actifs

Ce que nous avons observé au fil des ans, c’est que le prix des classes d’actifs évolue par cycles. À un certain moment, les prix des matières premières sont à la hausse, à d’autres moments les prix de l’or grimpent et à d’autres moments, les prix du pétrole sont en ébullition. Les prix des obligations et des actions ont leurs cycles. Chronométrer l’entrée dans chacune des classes d’actifs est une tâche impossible. Ainsi, les investisseurs doivent avoir une allocation d’actifs en place.

Considérons les marchés d’actions, qui ont été sur une lancée. Depuis mars de l’année dernière, lorsque les cours des actions ont baissé comme s’il n’y avait pas de lendemain, le revirement rapide au cours des prochains trimestres a vu la richesse des investisseurs monter en flèche. Eh bien, ce n’est pas pour tout. Nombreux sont ceux qui n’ont pas vu la même histoire pour leurs investissements.

L’une des choses les plus importantes pour tous les investisseurs est de prendre connaissance, outre le retour sur investissement, des besoins de trésorerie. Outre le retour, vous devriez également pouvoir utiliser l’argent lorsque vous en avez le plus besoin. Les rendements reflétés aujourd’hui dans le portefeuille sont tous des rendements papier. Et en tant qu’investisseur prudent, il ne faut pas aller trop loin et jubiler. Dans le même temps, ayez une allocation d’actifs en place à tout moment.

Les actions gagnent du terrain

Au cours des 18 derniers mois, l’acceptation des actions en tant que classe d’actifs s’est lentement accélérée. C’est un bon début dans la financiarisation de l’écosystème chez les investisseurs en Inde. Dans toute cette cacophonie, comment construire un portefeuille tout temps avec des actions qui ne sont pas revues fréquemment ? Cela ne signifie pas une méthode d’achat et de conservation pour toujours.

La construction de portefeuille est la clé et le timing du marché n’est pas l’option, mais le temps sur le marché. Gardez les yeux et les oreilles ouverts et vous pouvez vous aussi construire un portfolio. Regardez autour de vous et voyez quels sont les différents articles que vous utilisez tous les jours. Choisissez une ou deux entreprises de chaque secteur, examinez leurs performances sur plusieurs périodes (cela peut également dépasser 10 ans et dans le cas d’entreprises de la nouvelle ère dans des secteurs comme les plates-formes, il faut examiner la croissance actuelle et financiers, comme toujours).

Optez pour des SIP en stock

Avec cela en toile de fond, nous pouvons construire un portefeuille ne dépassant pas 10 valeurs, dans les 200 premières valeurs des indices. Vous devez mettre en place un processus pour vous assurer que vous ne négociez pas ou n’échangez pas fréquemment des actions en fonction des cycles de l’écosystème. Vous serez agréablement surpris de voir les résultats et la valeur du portefeuille.

Sur chaque période de temps, vous observerez que le plus souvent, les rendements du portefeuille auraient battu les indices de référence. En tant qu’investisseur, nous avons tendance à surestimer les rendements sur une courte période de temps et à sous-estimer les rendements sur de plus longues périodes. Cette histoire a été répétée maintes et maintes fois dans l’histoire de l’investissement et l’histoire a généralement l’habitude de se répéter.

L’écrivain est associé directeur, BellWether Associates

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.