Votre argent : étapes pour vous constituer un revenu de retraite stable

Par Rachit Chawla

L’une des principales raisons d’investir est d’assurer une vie de retraité sûre et sans stress financier. Ce faisant, il est extrêmement important de trouver le bon équilibre entre le risque et le rendement de l’investissement.

Construire un portefeuille de rendement total

Dans un portefeuille à rendement total, vous investissez de l’argent dans différents programmes pour viser un rendement annuel moyen sur 10 à 20 ans. Vous pouvez répartir vos investissements entre actions, obligations et liquidités. Une façon courante de créer un revenu de retraite consiste à constituer un portefeuille de fonds indiciels d’actions et d’obligations. Vous devez construire le portefeuille de manière à obtenir un rendement d’environ 7 à 10 %.

Investir dans des obligations

Il existe deux types d’obligations : les obligations à haut rendement et les obligations à faible rendement. Alors que les obligations à haut rendement offrent des rendements plus élevés à un risque plus élevé, les obligations à faible rendement offrent des rendements relativement plus faibles mais à un risque plus faible. En fonction de votre appétit pour le risque, vous pouvez investir dans différents types d’obligations. En règle générale, cependant, il est préférable de diversifier votre portefeuille entre les obligations à haut rendement et à faible rendement en fonction de votre capacité à supporter le risque.

Pour la retraite, les obligations individuelles peuvent être utilisées pour former une échelle d’obligations. Cette stratégie utilise les dates d’échéance des obligations pour répondre à vos besoins financiers à tout moment. Cette structure d’investissement est souvent appelée appariement actif-passif ou segmentation temporelle. L’idée derrière la formation d’une échelle d’obligations est de conserver les obligations jusqu’à leur échéance. Achetez des obligations soit pour générer une source de revenu, soit pour obtenir le capital garanti à l’échéance.

Acheter un bien locatif

Si vous achetez un bien immobilier et le mettez en location, vous pouvez générer une source de revenu stable qui vous soutiendra une fois que vous serez à la retraite. Il s’agit de créer un flux de revenus stable, pas de gagner de l’argent rapidement. Aussi, avant d’acheter une propriété, vous devriez considérer tous les coûts potentiels tels que l’entretien que vous pourriez avoir à supporter.

Fonds communs de placement

L’achat d’actions individuelles qui versent des dividendes est un excellent moyen de générer un revenu stable. Cependant, pour le faire par vous-même, vous devez avoir une connaissance approfondie du marché boursier.

Si vous êtes amateur, il vaut mieux investir dans un fonds commun de placement. Assurez-vous d’étudier les antécédents du fonds avant d’investir et assurez-vous également que vos objectifs personnels correspondent à ceux du fonds.

L’auteur est PDG et fondateur, Finway FSC

