Votre argent : Exonération fiscale sur les frais de traitement Covid-19 payés par l’employeur

Par Vaibhav Kulkarni

La deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a été plus dévastatrice que la première vague, affectant négativement des millions de personnes et ajoutant au stress sur les services de santé. Dans cet environnement, la plupart des entreprises se sont mobilisées pour apporter un soutien financier et médical aux salariés.

Aide médicale aux employés

En raison des ressources limitées et du manque d’options, une personne doit rechercher des soins médicaux, y compris une aide financière, qu’elle soit approuvée ou non du point de vue de l’impôt sur le revenu. La principale préoccupation pour un employé est les conséquences fiscales de ces avantages reçus de l’employeur.

Les employeurs offrent un soutien des manières suivantes :

(a) Les frais de soins à domicile tels que les frais de soins intensifs à domicile, les consultations médicales, etc.,

(b) Dispositifs médicaux tels que concentrateur d’oxygène, ventilateurs, etc. ;

(c) Vaccins;

(d) Montant de la quote-part dans le cadre de la réclamation d’assurance médicale ;

(e) Frais d’hospitalisation non couverts par la police d’assurance

(f) Repas gratuits fournis aux employés

Ces formes d’assistance Covid-19 étendues aux employés devront être évaluées en fonction de la nature de l’assistance fournie et de la manière dont elles s’inscrivent dans le cadre de règles ou d’exemptions spécifiques d’évaluation des avantages indirects. En fonction des faits et des circonstances, il est nécessaire d’évaluer l’imposabilité ou la non-imposabilité des avantages ci-dessus et si les dépenses engagées par l’employeur sont hors de propos.

Exonération fiscale

Comme de nombreux contribuables ont reçu diverses formes d’aide financière des employeurs ainsi que d’autres personnes pour les aider à surmonter cette crise pandémique, la CBDT a maintenant décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le montant reçu pour un traitement médical de l’employeur ou du tiers -partie pour le traitement du Covid-19 au cours de l’exercice 2019-20 et des années suivantes. L’exemption sera permise sans aucune limite pour le montant reçu de l’employeur et la CBDT a précisé que les modifications législatives nécessaires seront apportées en temps voulu.

L’avantage de la nourriture et des boissons gratuites est considéré comme un avantage imposable. Les employeurs peuvent également fournir une aide financière en cas de décès d’employés – une indemnisation à titre gracieux aux héritiers légaux – soit sous forme de paiement forfaitaire, soit sous forme d’aide financière pour l’éducation des enfants. Afin de soulager les familles des employés qui ont perdu la vie à cause de Covid-19, CBDT a maintenant décidé d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu aux paiements à titre gracieux reçus de l’employeur sans aucune limite ou de toute autre personne dans la mesure de Rs 10 lakh en cas de décès d’une personne au cours de l’exercice 2019-2020 ou des années suivantes.

Les organismes de l’industrie ont salué la décision du gouvernement, affirmant que les récentes exemptions annoncées offriraient un certain répit à de nombreux contribuables touchés.

Le coût effectif de l’allégement fiscal serait minime, car les dépenses encourues par les employés ont / entraîneront un revenu imposable supplémentaire des prestataires de services / fabricants d’équipements de santé / sociétés pharmaceutiques. Bien que la mort et les impôts soient certains, cette décision prise par le gouvernement contribuera grandement à apaiser les inquiétudes des contribuables d’un point de vue fiscal d’une part et aussi comme mesure corrective immédiate pour s’assurer que les moments présents sont moins difficiles à vivre. ours.

L'écrivain est directeur fiscal,

Services de conseil aux personnes, EY Inde.

