Votre argent : Fiche d’information sur les fonds communs de placement – Sept détails clés que vous devez vérifier

Par Ashwin Patni

Pour la plupart des investisseurs, choisir le bon fonds commun de placement revient à résoudre un casse-tête. Ainsi, sans regarder les « pièces individuelles » du puzzle, les investisseurs essaient de rechercher la situation dans son ensemble : les « rendements ». Mais ce sont ces pièces individuelles qui jouent un rôle clé pour déterminer à quoi ressemblera la situation dans son ensemble.

Pour faciliter la tâche des investisseurs, ces éléments individuels sont décrits de manière détaillée dans ce que l’on appelle une « fiche d’information sur le fonds » disponible sur le site Web de chaque entreprise. Ces informations aident un investisseur à évaluer quel système de fonds commun de placement correspond le mieux à ses objectifs et attentes financiers et prend ainsi une décision d’investissement éclairée. Voici les sept éléments clés que vous devriez rechercher dans une fiche d’information :

Objectif d’investissement

Cela indique les classes d’actifs et les zones géographiques dans lesquelles le fonds investira, le type de rendements qu’il vise à générer et l’horizon temporel requis pour cela. Un « indicateur de risque », indiquant le niveau de risque que le régime serait en train de prendre, est également fourni. Sur cette base, vous pouvez déterminer si cela correspond à votre planification financière.

Écart-type

En règle générale, les investisseurs préfèrent la stabilité à la volatilité de leurs rendements. Et par conséquent, vous devriez considérer l’écart type (SD) comme une mesure de performance clé. SD mesure la volatilité des rendements d’un fonds par rapport à sa moyenne ; c’est-à-dire dans quelle mesure les rendements d’un fonds peuvent fluctuer par rapport à son rendement historique. Par exemple, si un fonds a un rendement moyen de 15 % et un écart-type de 5 %, son rendement peut varier de 10 à 20 %. Plus le SD est élevé, plus la volatilité du fonds est élevée.

Bêta

C’est la volatilité d’un fonds par rapport à son indice de référence. Un bêta supérieur à 1 signifie que le système est plus volatil que son indice de référence. S’il est inférieur à 1, alors il est moins volatil que l’indice de référence.

Rapport de netteté

Si vous devez choisir entre deux fonds offrant le même niveau de rendement, le ratio de Sharpe peut être l’un des facteurs décisifs. Il compare la performance d’un fonds par rapport au risque qu’il a pris, reflétant ainsi ses rendements ajustés en fonction du risque. Le ratio de Sharpe est préférable d’être plus élevé.

Comparaison de référence

La fiche d’information fournit les rendements historiques du régime par rapport à son indice de référence. Bien que les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs, elles donnent une idée de la fréquence à laquelle le régime a surperformé ou sous-performé l’indice de référence. Les rendements générés en excès par rapport aux rendements de référence sont appelés « Alpha ». Tout ce qui est supérieur à zéro est considéré comme un bon alpha.

Ratio de rotation du portefeuille

Une approche d’achat et de conservation peut ne pas fonctionner à tout moment, mais il est toujours souhaitable que le portefeuille d’un fonds reste largement stable. Le ratio de rotation du portefeuille (RTP) reflète cela en calculant le pourcentage des avoirs d’un fonds qui ont changé au cours d’une année donnée. Il est conseillé de choisir des fonds avec un PTR faible/modéré car cela indique des investissements bien documentés et opportuns.

Allocation sectorielle

Une fiche d’information indique l’exposition du régime aux capitaux propres, à la dette et au solde de trésorerie disponible. Il mentionne également l’allocation sectorielle et sociétale du fonds. Cela vous donne une bonne idée de si le portefeuille est diversifié ou concentré et si le régime s’en tient à son objectif.

L’auteur est responsable, Produits et alternatives, Axis AMC

