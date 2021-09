Votre argent : Gold ETF, fonds commun de placement en or ou FoFs qui investissent dans l’or – Faites votre choix

Le fonds s’occupe de toutes ces choses. Les ETF sur l’or suivent le prix national de l’or et sont adossés à de l’or physique.

Avec les variantes du virus corona MUTANT et les protocoles de distanciation sociale toujours en place, la saison des fêtes pourrait être mise en sourdine pour la deuxième année consécutive. Cependant, les Indiens ont continué avec la tradition d’acheter de l’or pendant la saison des fêtes et des mariages. En effet, nous avons compris la valeur intrinsèque du métal jaune et la capacité de l’or à constituer une réserve de valeur à long terme.

Investir dans l’or numériquement

Un moyen plus sûr d’investir dans l’or dans la nouvelle normalité pourrait être d’investir numériquement. L’un des moyens innovants d’investir dans l’or numériquement est un Gold ETF (Exchange Traded Fund). Un ETF sur l’or présente plusieurs avantages par rapport à l’or physique. Premièrement, il supprime les majorations de prix dues aux frais associés à l’or physique. Vous n’avez pas à vous soucier de trouver un espace de stockage adéquat et de payer des frais de casier élevés. Le fonds s’occupe de toutes ces choses. Les ETF sur l’or suivent le prix national de l’or et sont adossés à de l’or physique.

Diverses formes d’investissement

Étant donné que les prix de l’or se sont corrigés par rapport aux sommets atteints en 2020, vous pouvez utiliser la correction pour construire votre allocation à l’or. Nous pensons que les fondamentaux qui soutiennent la valeur à long terme restent solides. L’ETF sur l’or présente plusieurs avantages qui surpassent l’or physique et d’autres formes d’investissement dans l’or.

Pour élucider, voici comment l’ETF Gold se compare à deux actifs numériques populaires en or : Sovereign Gold Bond et l’or numérique. Dans les ETF d’or, l’investissement minimum est d’un gramme et il n’y a pas de limite maximale. Il n’y a pas de durée fixe et est soutenu par de l’or physique. Les rendements sont basés sur le prix de l’or en vigueur sur le marché.

Dans Sovereign Gold Bond, l’investissement minimum est d’un gramme et le maximum est de 4 kilogrammes par an. Il n’y a pas de support d’or physique et les rendements sont basés sur les prix moyens de l’or sur trois jours et des revenus d’intérêts de 2,5%. Dans l’or numérique, l’investissement peut être aussi bas que Rs 1 et le maximum de Rs 2 lakh. Il n’y a pas de durée fixe, il y a un support d’or physique et les rendements sont basés sur une base en temps réel.

Bien que les obligations souveraines en or soient des titres émis par la Reserve Bank of India au nom du gouvernement, elles vous aident à créer de la richesse et à percevoir des revenus d’intérêts. Cependant, il est assorti d’un blocage de huit ans, ce qui en fait une option relativement illiquide lorsque vous avez besoin d’argent.

Récemment, NSE a restreint la vente d’or numérique par les courtiers en valeurs mobilières, déclarant qu’il ne relevait pas de la définition des valeurs mobilières. Bien qu’il existe de nombreuses similitudes avec les FNB sur l’or, la principale différence est que l’or numérique n’est pas réglementé.

Construisez votre allocation d’or

Il va donc de soi que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Deux des façons les plus innovantes d’investir dans l’or en cette période des fêtes sont l’ETF or et les fonds communs de placement or ou fonds de fonds qui investissent dans l’or. Utilisez la correction pour construire votre allocation. Comme les prix de l’or se sont corrigés par rapport aux sommets atteints en 2020, vous pouvez utiliser la correction pour construire votre allocation à l’or.

L’auteur est gestionnaire de fonds principal, Alternative Investments, Quantum Mutual Fund

