Votre argent : huit étapes pour emprunter le chemin de l’indépendance financière

Par Urvashi Varma

L’indépendance financière fait référence au fait d’être en possession de suffisamment d’argent pour maintenir le mode de vie actuel pour une longévité indéfinie. La première étape pour atteindre l’indépendance financière commence par l’évaluation de sa valeur nette ou de sa situation financière actuelle.

Pour être sûr, répertoriez tous vos actifs comme les comptes bancaires, les investissements, la maison et les biens, les objets de valeur et vos dettes. La différence entre ce que vous devez et ce que vous possédez est votre valeur nette.

Pour atteindre l’indépendance financière, la valeur nette doit toujours augmenter. Un plan financier ayant des objectifs à vie ou des objectifs à court terme aidera à atteindre cet objectif. Il y a deux principes de base : dépenser moins et gagner plus. Plus l’écart entre les revenus et les dépenses est grand, plus la valeur nette augmente rapidement.

L’indépendance financière est déformée avec des revenus plus élevés. Plus nous économisons, plus le chemin vers l’indépendance financière est facile.

À retenir sur l’indépendance financière :

Il est toujours conseillé d’économiser au moins 10 % de votre revenu brut. Il gardera toujours un tampon disponible ; Continuez à surveiller votre pourcentage d’épargne périodiquement pour enquêter sur le manque à gagner ; Soyez conscient des moyens par lesquels l’argent économisé par vous peut être investi ; Faites la différence entre les besoins d’argent à long terme et à court terme et économisez en conséquence en utilisant différents instruments financiers . S’endetter mais comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Une bonne dette est une dette dont les actifs survivent à la dette, comme un prêt pour une maison. Dépenser une somme exorbitante pour des vacances, un dîner ou des vêtements en s’endettant et en la remboursant plus tard sur une période prolongée n’est pas une bonne dette. Cela peut être évité ; Investissez ce que vous épargnez, mais soyez un investisseur équilibré. Diversifiez entre les classes d’actifs comme l’immobilier, les actions ou les instruments à revenu fixe. L’immobilier offre une protection contre l’inflation tandis que les titres à revenu fixe offrent une protection du capital. Choisir la combinaison appropriée offre des avantages de diversification; La planification de la retraite est toujours la priorité. Vous pouvez toujours contracter un prêt pour acheter une maison ou une voiture, mais vous n’obtiendrez pas de prêt pour financer votre retraite. Donner la priorité à la retraite ; Au fur et à mesure que la vie passe de l’université au premier emploi au mariage, aux enfants, à l’éducation des enfants à la retraite, les besoins financiers changent. Retravailler les finances et atteindre l’indépendance financière à chacune de ces étapes critiques est tout aussi important.

Le voyage vers l’indépendance financière commence maintenant, car le meilleur moment pour commencer à épargner et à investir est toujours maintenant.

L’écrivain est professeur adjoint, Finance, Amity Business School, Noida

