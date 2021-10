Votre argent : il est essentiel de rééquilibrer périodiquement votre portefeuille de placements

Le rééquilibrage est utilisé comme un outil pour se mettre sur la bonne voie chaque fois que l’on s’écarte de son plan d’allocation d’actifs défini

Par Kumar Gaurav & Pallavi Seth

En tant qu’investisseur, nous avons toujours notre liste de souhaits en matière de liquidité, d’avantages fiscaux, de lutte contre l’inflation et de rendements garantis, mais la réalité est qu’il n’y a pas de classe d’actifs parfaite qui apportera tous les avantages. Et par conséquent, nous concevons un plan d’allocation d’actifs pour atteindre parfaitement nos objectifs financiers. Il y a une tendance à être surexposé dans une classe d’actifs et sous-exposé à d’autres sur la base de notre avidité et de notre peur. Le contrôle de ces biais émotionnels est essentiel pour constituer un portefeuille bien diversifié.

Qu’est-ce que le rééquilibrage ?

Dans le cheminement vers la réalisation des objectifs financiers, il est nécessaire d’avoir des examens périodiques de son portefeuille financier. Le rééquilibrage est utilisé comme un outil pour se mettre sur la bonne voie chaque fois que l’on s’écarte de son plan d’allocation d’actifs. Partout dans le monde, un 60:40 (équité : dette) est suivi dans un plan d’allocation d’actifs. Après Covid-19, les actions en tant que classe d’actifs ont connu un mouvement unilatéral vers le nord et nous sommes actuellement au sommet des marchés jusqu’à ce jour. Le ratio capitalisation boursière/PIB actuel se situe à 188%, ce qui indique que les marchés sont surévalués (le ratio capitalisation boursière/PIB est un indicateur de buffet pour juger si la valorisation des marchés est juste, surévaluée ou sous-évaluée). Un acte de rééquilibrage est nécessaire pour amener le portefeuille hors piste dans notre stratégie définie d’allocation d’actifs.

Par exemple, disons que Raj avait investi 1 lakh dans un rapport de 60:40 dans des fonds communs de placement d’actions et de dettes l’année dernière. La composante actions a été divisée en fonds grands, moyens et petits et une partie en paris sectoriels. Le portefeuille d’actions a bondi de 40 % et la dette a généré un rendement de 5 %. Maintenant, le ratio est « 84000 : 42000 (capitaux propres : dette), c’est-à-dire 66 :34. Ainsi, un outil de rééquilibrage est utilisé pour revenir au ratio initial de 60:40. Ainsi, certains fonds d’actions sont vendus pour acheter des unités de fonds de dette. Même les investisseurs ayant moins d’appétit pour le risque peuvent penser à modifier le ratio d’endettement selon leurs besoins.

Stratégies de rééquilibrage

Âge de base de l’investisseur : Les planificateurs financiers conseillent d’affecter un pourcentage (100 ans) aux capitaux propres. Cette croyance est basée sur la prémisse qu’une personne âgée devrait prendre moins de risques qu’une personne d’un âge inférieur. Ainsi, à différents âges, le portefeuille est rééquilibré.

Évaluations de marché de base : Les marchés sont guidés par les fondamentaux, la liquidité et les sentiments. Lorsque les fondamentaux sont bons, la liquidité est excédentaire et le sentiment est celui de l’euphorie, le marché atteint de nouveaux sommets. Et notre plan d’allocation d’actifs dérape. Le rééquilibrage est utilisé pour entrer dans les limites fixées.

Objectifs de retour des réalisations : Comprenons cela par un exemple. Disons que l’on a un plan pour se rendre à Chandigarh et que la durée estimée du voyage est de sept heures. L’un a commencé tôt le matin et a atteint en cinq heures.

Alors, puisque la personne a gagné deux heures, doit-elle continuer à voyager et atteindre Shimla ? Au début d’un investissement, on fixe l’objectif de rendement et après accomplissement des objectifs, on doit rééquilibrer son portefeuille.

Fonds existants

Les fonds à avantage équilibré de la catégorie actions et les fonds alloués aux actifs de la catégorie dette sont des exemples de fonds utilisant des techniques de rééquilibrage. Presque toutes les sociétés de gestion d’actifs disposent de cette catégorie de fonds. Les gestionnaires de fonds de ces fonds ajustent leurs composantes actions, dette et or en fonction de leurs modèles de valorisation boursière. Les conditions actuelles du marché nécessitent certainement une révision des portefeuilles existants et la prise de mesures correctives le cas échéant.

Kumar Gaurav est associé directeur, Nurturing Wealth & Pallavi Seth est professeur, Amity School of Insurance, Banking and Actuarial Science, Amity University

