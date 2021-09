Votre argent : il est temps de réduire les espoirs de rendements élevés des fonds de dette

Le taux des bons du Trésor à 3 mois qui était de 3,45 % il y a un mois est actuellement d’environ 3,28 %

Par Pankaj Pathak

Le mois d’août a été un mois positif pour le marché obligataire. Les rendements obligataires ont baissé sur toute la courbe des échéances. La seule exception a été l’obligation à 10 ans, dont le rendement a légèrement augmenté, passant de 6,20 % le 30 juillet 2021 à 6,22 % le 31 août 2021.

Sur la courbe des taux, les obligations à maturité 2 à 4 ans ont le plus progressé, les taux de ce segment ayant baissé d’environ 20 points de base au cours du mois. Les obligations de maturité plus longue (maturité supérieure à 10 ans) ont également participé au rallye avec une baisse de 7 à 15 points de base de leurs rendements ; dans le mois.

Le rallye a d’abord été déclenché par une augmentation substantielle de la liquidité dans le système bancaire qui a soutenu une baisse significative des rendements obligataires à court terme. Par la suite, une chute brutale des prix du pétrole brut, des minutes accommodantes du MPC et un discours « conique » sans événement aux États-Unis ont ravivé le sentiment du marché.

Normalisation des politiques

La hausse de l’IPC s’est ralentie à 5,6% en juillet 2021 contre 6,3% le mois précédent. Bien qu’une grande partie de la baisse soit due à l’effet de base, la dynamique inflationniste sous-jacente s’est ralentie. Néanmoins, l’inflation globale de l’IPC devrait se situer en moyenne entre 5,5% et 6,0% au cours de l’EX22 par rapport à l’objectif de la RBI de 4%.

Cela pourrait inciter la RBI à entamer une normalisation de sa politique alors que l’incertitude entourant la croissance s’atténue. La RBI est déjà en train de normaliser ses opérations de liquidité en augmentant la taille des prises en pension à terme à taux variable (VRRR). À l’avenir, il pourrait introduire des VRRR à plus long terme pour absorber une partie de l’excédent de liquidités pendant une période plus longue et faire monter les taux au jour le jour plus près de la prise en pension inversée.

Nous nous attendons également à une augmentation vertigineuse du taux des prises en pension de 3,35 % à 3,75 %, probablement à partir de la réunion de décembre. Le changement d’orientation de la politique d’« Accommodant » à « Neutre » et la hausse des taux des pensions pourraient commencer au cours du premier semestre de l’exercice prochain.

À court terme, le marché s’inspirera de l’évolution des marchés monétaires et de la réponse de la RBI. L’excédent de liquidité de base a augmenté pour atteindre plus de 11 000 milliards de roupies aujourd’hui, contre 7 000 milliards de roupies au début de l’exercice en cours. Le taux des bons du Trésor à 3 mois, qui était de 3,45 % il y a un mois, est actuellement d’environ 3,28 %.

Que doivent faire les investisseurs

L’incertitude quant à l’évolution future des taux d’intérêt reste très élevée. Le plus grand risque pour les obligations serait un changement de point de vue de la RBI sur le fait que l’inflation est « transitoire ». Il existe également une menace de normalisation plus rapide de la politique monétaire dans les économies développées, ce qui pourrait provoquer des turbulences dans les pays émergents comme l’Inde.

Ainsi, pour une allocation d’actifs à long terme dans l’espace obligataire, les investisseurs devraient opter pour des fonds obligataires dynamiques plutôt que des fonds de duration plus longue. Le fonds obligataire dynamique donne au gestionnaire de fonds la possibilité de modifier le positionnement du portefeuille en fonction de l’évolution des conditions du marché.

Cependant, pour une telle allocation, les investisseurs doivent être prêts à conserver un horizon temporel plus long tout en tolérant une certaine volatilité pendant la période intermittente.

Les investisseurs prudents devraient s’en tenir à des catégories telles que les fonds liquides qui investissent dans des titres de créance à très courte échéance et ont tendance à profiter de la hausse des taux d’intérêt. Nous suggérons aux investisseurs de réduire leurs attentes de rendement des fonds de dette, car le potentiel de gains en capital sera limité à l’avenir.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Fixed Income, Quantum Mutual Fund

