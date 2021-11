Votre argent – Impact de l’inflation : une fois que la RBI augmente les taux d’intérêt, les rendements du fonds de dette baissent

Ce n’est qu’au cours de la dernière année que les chiffres de l’inflation ont commencé à augmenter.

Les marchés boursiers sont à une distance frappante des sommets historiques. Les craintes de ralentissement concernant les effets de la pandémie de Covid-19 se sont apaisées. Les prix des produits de base, y compris les prix des denrées alimentaires et du carburant, ont augmenté de manière significative et continuent d’augmenter. Cependant, c’est aussi une opinion majoritaire que la phase actuelle de lectures élevées de l’inflation est susceptible d’être transitoire. Les conditions monétaires telles que les taux de pension et la liquidité systémique doivent être maintenues à des niveaux anormalement accommodants pour soutenir l’économie réelle. Mais que se passe-t-il si les banques centrales se trompent et que l’inflation, au lieu de se modérer, augmente réellement ?

Risques d’inflation

Les théoriciens comparent souvent les conditions économiques actuelles à celles d’un cycle précédent, essayant de concevoir des stratégies pour survivre ou profiter des circonstances actuelles en tirant des leçons de ce qui avait fonctionné dans le scénario passé. De temps en temps, lorsque la réalité minimise leurs attentes, de nouvelles théories émergent pour expliquer les nouvelles réalités.

La pensée conventionnelle était autrefois l’inflation, ou une augmentation générale des prix, est causée par un excès d’argent chassant trop peu de biens. Les banques centrales ont essayé de contrôler l’inflation en augmentant les taux et en réduisant l’offre de monnaie dans un système économique. De telles mesures ont eu pour effet néfaste de réduire la demande pour la plupart des biens en général, entraînant une baisse de l’activité économique et de l’emploi, une solution inacceptable pour les maîtres politiques.

Au cours des dernières années, probablement en raison de gains de productivité ou en raison de l’évolution démographique, l’inflation n’a pas été une source d’inquiétude pour la plupart des économies malgré le maintien de politiques super faciles par les banquiers centraux. Ce n’est qu’au cours de la dernière année que les chiffres de l’inflation ont commencé à augmenter.

Investisseurs du marché obligataire

Les investisseurs du marché obligataire doivent-ils être gênés par une inflation élevée alors que les banques centrales ne cherchent pas à augmenter les taux ?

Si les anticipations d’inflation commencent à augmenter, les taux d’intérêt commencent à augmenter. Des taux plus élevés entraînent une baisse des prix des obligations à long terme entraînant une diminution de la valeur des portefeuilles de titres à revenu fixe. Il est intéressant de voir que les banques centrales des marchés émergents ont commencé à augmenter leurs taux plus rapidement que les marchés développés. Les rendements obligataires ont fortement augmenté dans la plupart des marchés émergents au cours des dernières semaines. On peut supposer que si un banquier central maintient les conditions monétaires plus longtemps que nécessaire, les gens commencent à s’attendre à ce que les taux soient augmentés beaucoup plus à l’avenir et maintenus plus longtemps afin de maîtriser l’inflation.

La plupart des investisseurs dans les fonds communs de placement se sont tournés vers des fonds avec des échéances relativement faibles, comme les fonds du marché monétaire, les fonds à court terme, etc. Alors que les fonds à taux variable devraient faire mieux dans les scénarios de hausse des taux d’intérêt, leurs rendements annuels sont inférieurs à ceux des fonds à court terme d’un solide 1 %.

Pour résumer, on peut s’attendre à ce que la RBI commence bientôt à normaliser les taux et éventuellement à augmenter également les taux de pension. Plus ils tardent, plus grand est le risque de cristallisation des anticipations inflationnistes et donc la nécessité de relever les taux plus longtemps. Les investisseurs sont avertis de rester investis dans des fonds du marché monétaire, à court terme ou en PSU afin d’éviter une perte importante de la valeur du marché. À mesure que les taux augmenteront, les rendements des fonds de dette seront modestes. Évitez les fonds dont la proposition n’est pas claire et ne peut pas être soutenue par la performance dans un scénario défavorable.

L’écrivain est PDG, Trust MF

