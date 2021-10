Votre argent : investir à l’étranger est un bon moyen de diversifier

Ainsi, investir dans des titres à travers les zones géographiques peut réduire l’exposition au risque de change. En effet, il est peu probable que toutes les devises s’apprécient ou se déprécient en même temps.

Par Sunil K. Parameswaran

C’est aujourd’hui l’ère de l’Indien global. Et cela est également vrai du point de vue des investissements en matière de sécurité. Un investisseur indien demande, si le principe est que tous ses œufs ne doivent pas être dans le même panier, alors pourquoi stipuler que le panier soit uniquement domestique. En tant qu’investisseur, nous avons diverses opportunités d’investir à l’étranger. De nombreuses sociétés de fonds communs de placement proposent des fonds nourriciers.

Nous pouvons investir dans ceux-ci en roupies, et les fonds sont répartis dans un portefeuille mondial. Cependant, ceux-ci peuvent être plus coûteux du point de vue des frais de gestion de fonds, par rapport aux fonds qui investissent dans un indice mondial. En Inde, il existe des fonds disponibles qui investissent dans les indices S&P 500 et NASDAQ.

Exposition diversifiée

Un investisseur averse au risque peut ne pas vouloir s’exposer uniquement aux actions américaines. Ainsi, un fonds mondialement diversifié leur donnerait une exposition plus diversifiée. De tels fonds sont désormais disponibles, qui investissent sur les marchés européens et du sud-est asiatique, en plus du marché américain. Il ne faut pas oublier que le risque de change est un élément qui impacte les investissements mondiaux.

Ainsi, investir dans des titres dans toutes les zones géographiques peut réduire l’exposition au risque de change. En effet, il est peu probable que toutes les devises s’apprécient ou se déprécient en même temps.

La roupie indienne n’a cessé de se déprécier au fil des ans. Ainsi, cela ajoute une dimension supplémentaire aux rendements des actifs mondiaux. Par exemple, supposons que vous ayez acheté un titre américain au prix de 70 dollars, alors que le taux de change était de 70 roupies pour un dollar. Maintenant, disons qu’après un an, le prix aux États-Unis est de 77 dollars, c’est-à-dire que le titre s’est apprécié de 10 %. Cependant, entre-temps, le taux de change est passé à 75 roupies pour un dollar. Donc, si nous devions vendre le titre étranger maintenant, nous obtiendrions 5 775 roupies. Considérant que l’investissement était de 4 900 roupies, le taux de rendement est d’environ 17,86 % pour un investisseur indien.

Fonds orientés vers les États-Unis

De nombreuses entreprises de l’extérieur des États-Unis répertorient les certificats de dépôt ou les ADR sur le NYSE et le NASDAQ. Ainsi, si un Indien investit dans un fonds orienté vers les États-Unis, il y a de fortes chances que certains de ces titres fassent partie du panier. Les Indiens peuvent également ouvrir un compte de courtage étranger pour investir directement dans des titres américains et des ADR cotés aux États-Unis. Il convient de souligner que le mode d’investissement doit être raisonnablement important, car les banques facturent des frais pour convertir les roupies en dollars. Les courtiers américains permettent également aux investisseurs d’acquérir des fractions d’actions.

Les investisseurs plus prudents peuvent investir dans des titres de créance étrangers. Cependant, dans la plupart des pays, la dette se négocie principalement de gré à gré et les titres de créance cotés en bourse ne sont pas toujours activement négociés. Analogue à un American Depository Receipt (ADR), est une American Depository Debenture (ADD). Il s’agit de titres cotés adossés à des titres de créance étrangers, contrairement aux ADR qui sont adossés à des titres de participation étrangers. Contrairement à l’Inde, où nous utilisons les mots obligations et débentures de manière interchangeable, aux États-Unis, le mot débenture est spécifique à un titre de créance non garanti. Les titres à revenu fixe garantis sont appelés obligations.

Les investisseurs doivent tenir des registres appropriés de leurs investissements. Les autorités fiscales indiennes exigeraient des détails périodiques. Si un investisseur devait gagner des dividendes et d’autres revenus au-delà d’une limite spécifiée, il pourrait également devoir produire des déclarations de revenus aux États-Unis.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

