Votre argent: investir des opportunités dans des secteurs sensibles aux ESG

Quatre entreprises Nifty-50 sur cinq rendent publiques leurs données de conformité ESG, tandis que beaucoup d’autres ont commencé à intégrer l’ESG dans leurs opérations.

Les investissements dans l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) devraient reprendre en Inde, stimulés par une croissance mondiale de 15% en TCAC (53,7 billions de dollars pour l’estimation de CY2012-22 KIE). Il a commencé comme un outil de gestion des risques et s’est avéré être une stratégie d’investissement solide étant donné que les indices ESG mondiaux ont surperformé de 5 à 50% au cours de la dernière décennie. À 117 ans, l’Inde se classe relativement faible en matière de durabilité parmi 193 membres de l’ONU, mais nous sommes encouragés par la tendance récente des principales parties prenantes en Inde – gouvernement, entreprises et investisseurs – à explorer l’ESG pour une durabilité à long terme. Quatre entreprises Nifty-50 sur cinq rendent publiques leurs données de conformité ESG, tandis que beaucoup d’autres ont commencé à intégrer l’ESG dans leurs opérations.

Matérialité financière

Le quotient de durabilité d’une entreprise nécessite un examen attentif des facteurs significativement pertinents qui peuvent avoir une incidence sur sa performance financière. En effet, la matérialité ESG pour une entreprise variera en fonction de son secteur et de la localisation géographique des opérations. La performance de chaque entreprise dépendra des efforts qu’elle aura consentis pour atténuer les risques et capitaliser sur les opportunités.

Opportunités et risques ESG

Les biens d’équipement, les services financiers, les services de santé, les services informatiques et les produits pharmaceutiques sont les mieux placés dans notre cadre ESG risque-opportunité. Les produits de consommation de base et les services de télécommunication à faible risque restent également dans notre liste de choix. Les automobiles et les composants, les matériaux de construction, les services publics d’électricité, les métaux et les mines, le pétrole, le gaz et les combustibles consommables sont les secteurs les plus sensibles du radar ESG de l’Inde.

Les paysages d’exploitation des automobiles, des composants et des services d’électricité connaissent des perturbations technologiques, permettant de nouvelles solutions conformes aux normes ESG qui sont également viables sur le plan commercial. Les autres secteurs sur ce radar voient également émerger davantage d’alternatives conformes aux normes ESG. Les entreprises qui adoptent les nouvelles technologies sont plus susceptibles de réussir dans notre cadre.

Ces secteurs sensibles aux ESG sont susceptibles de faire la transition vers des alternatives commercialement viables et plus vertes grâce à des efforts technologiques / réglementaires. Les primes que les innovations auront sur les produits dominants continueront de diminuer à mesure que la nouvelle technologie deviendra moins chère et que le coût réglementaire des produits / services sensibles aux ESG deviendra plus cher. Les paysages d’exploitation des automobiles et des composants et des services publics d’électricité connaissent déjà des perturbations technologiques, permettant de nouvelles solutions conformes aux normes ESG.

Les investisseurs de ces secteurs devraient s’aligner sur des entreprises qui sont agiles et adoptent des technologies en constante évolution. Les investisseurs doivent être attentifs aux perturbateurs qui peuvent gagner une part de marché significative avec des solutions ESG viables.

Extraits édités du rapport Kotak Institutional Equities Research

