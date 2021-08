Votre argent : investissez à long terme dans des fonds communs de placement pour obtenir des rendements plus élevés, réduire la charge de sortie

Ainsi, le conseiller en investissement familial fera des interventions périodiques au cours du cycle de vie d’une famille.

Par Sunil Parameswaran

Les fonds communs de placement prélèvent des frais de vente appelés frais pour les souscriptions et/ou les rachats par l’intermédiaire d’un agent. L’agent peut être un courtier en valeurs mobilières ou un courtier d’assurances, ou un autre intermédiaire sur les marchés financiers. Il existe également des fonds dits sans frais qui n’utilisent pas de force de vente ou de distributeur pour vendre leurs produits. Cependant, bien que les fonds sans frais paraissent passifs, ils peuvent néanmoins faire de la publicité agressive.

Conseils payants

Il y a de nombreuses années, on pensait que les fonds de chargement cesseraient d’exister. Car, pourquoi un investisseur rationnel paierait-il des frais de souscription, alors qu’il peut traiter directement avec le fonds. Cependant, les fonds de chargement continuent d’être populaires. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, la plupart des investisseurs apprécient les conseils et les conseils d’un intermédiaire. Deuxièmement, alors qu’il y a de nombreuses années, la charge était toujours imposée au moment de l’investissement, par la suite des charges de sortie et des charges de niveau ont été introduites.

Avec une charge d’entrée la totalité du montant investi ne sera pas déployée, car une partie sera déduite en charge.

En revanche, si la charge est imposée à la sortie, la totalité du montant investi sera déployée au départ. Dans le cas d’une charge nivelée, il n’y a pas de charge à l’entrée ou à la sortie, mais chaque année un montant égal à la charge est payé sur les actifs du fonds aux agents de vente. Cette option fait appel aux planificateurs à honoraires. Selon les théoriciens de la finance comportementale, les planificateurs payants ne craignent pas de payer des frais annuels, mais n’aiment pas les déductions comme les charges, que ce soit à l’entrée ou à la sortie.

Aux États-Unis, il a été estimé qu’une forme de rémunération continue est requise pour les agents commerciaux afin de les motiver à gérer les comptes, même après que les investisseurs ont effectué un investissement. En Inde, beaucoup d’entre nous connaissent un agent d’assurance familiale. Il aurait vendu une police à votre père pour obtenir son premier emploi. Il aurait vendu une deuxième police lorsque vos parents se sont mariés, et peut-être une troisième à votre naissance. Ainsi, le conseiller en investissement familial fera des interventions périodiques au cours du cycle de vie d’une famille.

Restez investi longtemps

L’industrie des fonds communs de placement a donc demandé un prélèvement pour fournir ce genre de rémunération récurrente à leurs agents de vente. En réponse, la SEC a approuvé des frais 12b-1, qui permettent aux fonds de déduire chaque année un montant des actifs du plan. La commission comprend également une composante pour les dépenses de publicité et de marketing engagées par le fonds.

En Inde, les charges d’entrée ont été supprimées, mais de nombreux fonds continuent de prélever des charges de sortie. Une charge de sortie plus conviviale pour les investisseurs est ce qu’on appelle des frais de vente différés conditionnels (CDSC). Il s’agit d’une charge de sortie, où le pourcentage de la charge diminue au fur et à mesure que l’investisseur reste investi.

Par exemple, un CDSC de 2,1,0 signifierait que la charge sera de 2% si l’investisseur sort avant un an, et 1% s’il reste plus d’un an mais sort avant deux ans. Les investisseurs qui restent dans le fonds plus de deux ans ne paient pas de charge. Ce type de charge incite à rester investi plus longtemps. Et pour un taux de croissance donné de la valeur liquidative du fonds, la réduction de la charge de sortie se traduit par un taux de rendement plus élevé pour un investisseur qui reste dans le fonds plus longtemps.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.