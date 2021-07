Votre argent – InvITs : une avenue d’investissement à long terme

in

Par Piyush Gupta

La décision récente de la Securities and Exchange Board of India (Sebi) de réduire le seuil de souscription minimum et la taille des lots de négociation dans les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT) ouvre une nouvelle voie aux investisseurs de détail qui ont un horizon d’investissement à long terme.

Sebi a, lors de sa réunion du conseil d’administration du 29 juin, réduit l’abonnement minimum pour l’investissement dans les InvITs à Rs 10 000-15 000 contre Rs 1 lakh plus tôt et la taille du lot de négociation à une unité à partir de 100 unités, améliorant ainsi l’accès aux investisseurs de détail. . Cette décision ouvre également la voie à une meilleure liquidité des instruments et à une meilleure découverte des prix sur le marché secondaire.

Connaître les InvIT des fonds communs de placement

Les InvIT sont des produits du marché des capitaux qui possèdent, exploitent et investissent dans des projets d’infrastructure achevés ou en cours de construction tels que des routes et des autoroutes, des réseaux de distribution d’électricité, des tours de télécommunications et des réseaux de fibre optique.

Dans la structure, ceux-ci sont similaires aux fonds communs de placement. Mais les deux diffèrent quant à la façon dont l’argent est investi et les revenus distribués. Au moins 80% de l’argent avec InvITs doit être investi dans des actifs d’infrastructure qui sont achevés et générateurs de revenus. De plus, 90 % des flux de trésorerie distribuables nets des InvIT doivent être obligatoirement distribués aux porteurs de parts au moins une fois tous les six mois.

Les intérêts ou les dividendes reçus des InvITs sont imposés selon la tranche d’impôt sur le revenu de l’individu, tandis que les gains en capital sont basés sur la période de détention. Pour une période de détention de moins de trois ans, un impôt sur les plus-values ​​à court terme de 15% est appliqué sur les bénéfices, tandis que pendant plus de trois ans, des plus-values ​​à long terme de 10% sont appliquées sur une appréciation de plus de Rs 1 lakh.

Une opportunité de diversification à long terme

Les InvIT offrent aux investisseurs une possibilité d’investissement à long terme dans une classe d’actifs alternative telle que les infrastructures. L’exigence des InvIT d’allouer 80% du portefeuille en actifs générateurs de revenus, ainsi que la distribution d’au moins 90% des bénéfices aux investisseurs, offre un confort de revenu régulier à ses investisseurs en plus des plus-values ​​en raison de la variation du prix des parts négociées sur l’échange.

Trois choses à surveiller

Premièrement, la distribution des revenus des InvITs, qui est soumise aux revenus des actifs d’infrastructure sous-jacents détenus dans le portefeuille et au type/nature de ces actifs. Deuxièmement, la liquidité des InvIT cotés est soumise à leur négociation en bourse. Troisièmement, les investisseurs doivent tenir compte du profil et des antécédents du ou des sponsors et des gestionnaires d’investissement des InvIT. La décision de Sebi de faciliter l’accès aux InvITs pourrait s’avérer gagnant-gagnant pour le secteur des infrastructures et les investisseurs. La caractéristique du produit pour fournir un revenu régulier pourrait être utile pour les investisseurs qui planifient leur portefeuille de retraite.

Cela dit, une meilleure connaissance de ces produits et de leur profondeur sur le marché des capitaux, ainsi que des réglementations stables, sont essentiels au succès des InvITs.

L’auteur est directeur, Fonds et revenu fixe, CRISIL Research

