Votre argent : la patience dans le processus d’investissement est la clé de la création de richesse

Le processus et les méthodes d’investissement doivent être simples à comprendre et faciles à exécuter.

En tant qu’investisseur, vous avez aujourd’hui l’embarras du choix. Choix quant à la classe d’actifs à investir, par qui investir, quels services choisir et combien allouer. Ajoutez à cela , vous avez également des chaînes d’information, des plateformes de médias sociaux, qui fournissent toutes des informations, des données et des mises à jour 24 heures sur 24. Cela rend-il maintenant votre processus d’investissement facile ou difficile ? Les 18 derniers mois ont contribué à l’augmentation rapide des choix. Alors, tous ces éléments ont-ils fait de vous un meilleur investisseur ou rendu votre processus d’investissement plus efficace ? La réponse est : ça dépend.

Affectation des fonds

Si vous regardez l’évolution des fonds communs de placement en Inde, investir dans des systèmes à grande capitalisation, multi-capitalisations, moyennes capitalisations, petites capitalisations et hybrides étaient tous disponibles sous diverses formes. Au cours des dernières années, la catégorisation a été rendue plus transparente pour permettre aux investisseurs de prendre des décisions optimales. Cette décision a aidé les investisseurs à allouer les fonds de manière plus efficace, en fonction de l’appétit pour le risque.

Outre les fonds spécifiques au secteur, il existe désormais des fonds spécifiques géographiques, qui vous permettent, en tant qu’investisseur, de participer à des options d’investissement dans le monde entier. C’est encore une fois un geste bienvenu. Le processus et les méthodes d’investissement doivent être simples à comprendre et faciles à exécuter en fonction des besoins d’investissement.

Pour un investisseur débutant, qui a récemment commencé à gagner un revenu et souhaite mettre de côté une certaine partie du revenu pour des investissements, cela peut être déroutant. Avec autant de données et d’informations disponibles, la paralysie décisionnelle s’installe et peut à son tour conduire à une décision d’investissement sous-optimale.

Patience et processus

Dans ce cas, la dernière mode ou le dernier rendement peut bien influencer l’investisseur potentiel à prendre une décision qui ne doit pas nécessairement être le bon choix d’investissement. Un investisseur qui réussit n’a pas besoin d’avoir le QI (quotient intelligent) le plus élevé, mais il est indispensable d’avoir de la patience et un processus.

La partie la plus importante qu’un investisseur doit faire est de se connaître. En tant qu’investisseur, vous devez savoir ce qui vous motive ; un péché:

Êtes-vous enclin à observer régulièrement les mouvements de prix et aimez-vous encaisser les bénéfices à intervalles réguliers ?

Comment les mouvements brusques des prix affecteraient-ils votre processus de réflexion ?

Pouvez-vous rester assis sur l’inadéquation des prix des actions pendant une période qui peut être de quelques jours seulement ou peut aller jusqu’à quelques mois ?

Ce qui précède n’est qu’une liste indicative. Le point à noter est qu’en tant qu’investisseur, c’est votre quotient émotionnel (QE) qui générera le retour sur investissement. À maintes reprises, il a été observé que l’achat et la vente constants sur un compte ne profitent pas beaucoup aux investisseurs. Le coût de la transaction absorbe une grande partie des gains. L’avantage de la puissance de la composition ne s’accumule que sur une plus longue période de temps.

Il ne faut pas confondre activité et action. Une inactivité est aussi une action tant que l’on comprend clairement pourquoi on est inactif. La création de richesse est un marathon et non un sprint. Commencez tôt et petit, si nécessaire, mais commencez.

L’écrivain est associé directeur, BellWether Associates.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.