VOTRE ARGENT : la voie d’investissement multi-actifs peut optimiser les résultats risque-rendement

Les investissements multi-actifs se sont avérés essentiels pour optimiser le patrimoine des investisseurs à travers les cycles changeants du marché.

Par Vikas Madhukar et Rishi Manrai

Les solutions d’investissement multi-actifs qui se concentrent sur la récolte efficace du risque financier entre et au sein des classes d’actifs sont devenues de plus en plus populaires. Il fournit non seulement un résultat prédéfini, mais aide également à atteindre un flux de revenus stable. Ceci est réalisé en investissant dans une gamme d’actifs avec des risques différents comme les actions, la dette, les matières premières, l’immobilier et les investissements alternatifs plutôt que d’investir dans des types d’actifs similaires.

Cycles de marché changeants



Les investissements multi-actifs se sont avérés essentiels pour optimiser le patrimoine des investisseurs à travers les cycles changeants du marché. Les fonds multi-actifs utilisent les capitaux propres, la dette ainsi que l’or comme trois principales opportunités d’investissement. La recherche suggère que ces trois actifs ont une corrélation très faible ou négative les uns avec les autres.

L’investissement est effectué sur la base de la recherche des aspects fondamentaux qui incluent l’étude des déclarations de changement d’une entreprise ainsi que des tendances passées (également appelée analyse technique). Divers fonds d’investissement utilisent cette technique d’allocation de fonds multi-actifs pour inculquer la discipline financière et éliminer les préjugés personnels.

Opportunité d’investissement mondial



L’investissement multi-actifs reconnaît l’interdépendance des marchés mondiaux et le fait que de nouvelles informations peuvent affecter simultanément de nombreuses classes d’actifs. Les gestionnaires de fonds expérimentés prennent des décisions d’investissement dans des sociétés étrangères (diversification internationale), investissent dans des actifs au-delà des obligations et vers d’autres titres générateurs de revenus, réduisent les risques ou recherchent de meilleures opportunités. Les investisseurs bénéficient d’une stratégie d’allocation de haut niveau, essentielle à la réussite de l’investissement.

Investir est un jeu qui comporte beaucoup de risques. Choisir un objectif qui ne correspond pas au vôtre est un risque potentiel. Par exemple, un investisseur peut décider de poursuivre une stratégie agressive alors qu’une approche plus conservatrice serait préférable. En revanche, si un investisseur adopte une approche trop prudente, il peut avoir des difficultés à atteindre ses objectifs à long terme. Par conséquent, il est important d’analyser attentivement les fonds et les stratégies afin de déterminer quelle approche répond le mieux à vos besoins.

Approche en cinq points



Une approche en cinq points est recommandée pour un investissement efficace grâce à un investissement multi-actifs.

Habitude d’investissement: Tout le monde devrait avoir l’habitude d’épargner et d’investir cette épargne dans différentes opportunités d’investissement en fonction de l’appétit pour le risque.

Profil risque/rendement : Il est très important de comprendre les attentes individuelles en matière d’investissement et le niveau de risque que l’on est prêt à prendre pour atteindre cet objectif.



Portefeuille équilibré : Investissez dans un portefeuille équilibré qui comprend des actions, des fonds de dette, de l’or ainsi que d’autres actifs offrant de bons rendements.

Role de la technologie: Investir sur le marché, suivre les recommandations de l’IA/robot peut aussi être un bon conseil.

Cycle de marché/ volatilité : L’investissement multi-actifs est un excellent moyen d’atténuer le risque émergeant du cycle de marché. Cela aide non seulement à protéger le capital, mais aide également les investisseurs à obtenir un retour sur investissement optimal.

On peut conclure que la diversification entre les classes d’actifs réduit le risque associé aux fluctuations des marchés boursiers.

Madhukar est doyen et directeur, Amity Business School Gurugram et Manrai est professeur adjoint, Amity Business School, Gurugram

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.