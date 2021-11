Votre argent : l’art du trading spéculatif et ses outils

Sur les marchés boursiers, les haussiers prennent des positions longues, en prévision de la hausse des prix. Leur philosophie est d’acheter bas et de vendre haut. Les ours prennent des positions courtes, en prévision de la baisse des prix. Finalement, l’un d’eux aura raison, tandis que l’autre devra accepter une perte.

Par Sunil K Parameswaran

Les spéculateurs sont des preneurs de risques calculés. S’ils pensent qu’un produit va prendre de la valeur, nous les appelons des spéculateurs haussiers, alors que ceux qui pensent qu’un produit va perdre de la valeur sont appelés des spéculateurs baissiers. Malgré le fait que dans le monde actuel dominé par Internet, tout le monde reçoit les mêmes informations, et au même moment, tous les agents économiques ne traitent pas les informations de la même manière.

C’est pourquoi tout le monde n’est pas un taureau et tout le monde n’est pas un ours. Avant la révolution Internet, certains disposaient d’informations privilégiées, tandis que d’autres l’obtenaient avant leurs contemporains, leur donnant un avantage concurrentiel. Malgré le déséquilibre de l’information, même alors, certains commerçants étaient haussiers tandis que d’autres étaient baissiers.

Acheter bas et vendre haut

Sur le marché obligataire, les haussiers sont ceux qui s’attendent à une hausse des taux d’intérêt, tandis que les ours s’attendent à une baisse des taux d’intérêt. Les haussiers peuvent vendre des obligations à découvert, car si les taux augmentent, les prix des obligations chuteront. Les ours achèteront des obligations, car si les taux baissent, les prix des obligations augmenteront. Les haussiers et les baissiers peuvent également spéculer en utilisant des accords de taux à terme ou des FRA. Un trader optimiste sur les taux d’intérêt achètera un FRA, car il obtiendra un afflux si les taux augmentent. D’un autre côté, un trader baissier sur les taux d’intérêt vendra un FRA, car il obtiendra un afflux si les taux baissent.

Contrats à terme sur actions

Les dérivés sont également utilisés par les spéculateurs. Les traders optimistes à l’égard du marché boursier peuvent être longs sur les contrats à terme sur actions. Si les prix au comptant montent, les prix à terme augmenteront également et les positions longues feront un profit. Ceux qui sont baissiers sur le marché boursier peuvent être vendeurs de contrats à terme sur actions. Si les prix au comptant baissent, les prix à terme baisseront également et les shorts feront un profit.

Les traders optimistes quant aux taux d’intérêt peuvent prendre une position courte sur les contrats à terme Eurodollar, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ou les contrats à terme sur les obligations du Trésor, tandis que ceux qui sont baissiers peuvent être longs sur les contrats à terme sur l’eurodollar, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ou les contrats à terme sur les obligations du Trésor.

Les options sont aussi des outils spéculatifs. Les taureaux sur le marché boursier seront longs sur les options d’achat ou à découvert sur les options de vente. Si les cours des actions augmentent, les options d’achat peuvent être exercées avec profit. Dans de telles situations, les options de vente ne seront pas exercées et les shorts conserveront la prime. De même, les ours seront longs sur les options de vente ou à découvert sur les options d’achat. Si les prix baissent, les détenteurs de put peuvent encaisser avec un profit. Dans de telles situations, les appels ne seront pas exercés et les shorts peuvent conserver la prime reçue au départ. Alors que les options de vente sont caractérisées par une limite supérieure et une limite inférieure sur les bénéfices, en raison de la caractéristique de responsabilité limitée des titres, les positions courtes sur les options d’achat peuvent entraîner des pertes très élevées, car les prix des actifs n’ont pas de limite supérieure.

Les spéculateurs jouent un rôle clé sur les marchés boursiers, obligataires, dérivés et de change. Ces marchés n’auront pas une liquidité adéquate si la participation est limitée aux seuls opérateurs de couverture.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

