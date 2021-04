Votre argent: l’art et la science de la sélection de titres

Les titres surévalués produiront un rendement anormal négatif. Ainsi, les sélecteurs de titres vendront ces titres à découvert.

Par Sunil K Parameswaran

Tous les investisseurs et traders ont accès aux modèles de valorisation standard pour valoriser les titres, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations ou de produits dérivés. Des informations sur les marchés financiers sont également facilement disponibles. Des agences comme Thomson-. et Bloomberg diffusent des informations en temps réel, partout dans le monde. Il y a trente ans, les personnes qui avaient un accès privilégié à l’information en bénéficiaient puisqu’elles pouvaient réagir avant les autres. Aujourd’hui, étant donné que tout le monde a accès aux ordinateurs et à Internet, les gens reçoivent des informations en même temps et, d’un point de vue informationnel, les règles du jeu sont égalisées.

La valeur unique d’un trader ou d’un investisseur est sa capacité à détecter les actifs sous-évalués et surévalués. Si un actif est sous-évalué, il doit être acheté. Par la suite, lorsque le prix se corrige, il peut être vendu à un prix plus élevé. Les actifs surévalués devraient être vendus à découvert. Là encore, en cas de correction, la position peut être couverte en acquérant l’actif à un prix inférieur. La valeur d’un trader, ou pourquoi certains sont payés en millions et d’autres seulement en milliers, est due à l’étonnante capacité du premier à détecter les titres mal évalués.

Taux de rendement ajusté en fonction du risque

Un investissement dans un actif sans risque tel qu’une obligation du gouvernement indien devrait rapporter le taux sans risque. Si nous investissons dans un actif risqué, nous devrions obtenir un taux de rendement ajusté au risque. Le Capital Asset Pricing Model (CAPM) prédit qu’un investissement dans un actif risqué devrait générer une prime de risque en plus du taux sans risque, où la prime de risque est donnée par le produit du bêta de l’actif et de la prime de risque du portefeuille de marché.

Les sélectionneurs de titres sont des personnes à la recherche de titres sous-évalués ou surévalués. Ils croient que le titre produira un rendement positif ou négatif par rapport à ce qui est prédit par le CAPM. C’est ce qu’on appelle le retour anormal ou «Alpha». Les titres sous-évalués produiront un rendement anormal positif. Par conséquent, les cueilleurs de titres achèteront et détiendront ces titres. Les titres surévalués produiront un rendement anormal négatif. Ainsi, les sélecteurs de titres vendront ces titres à découvert.

Mouvements de marché inattendus

Le problème pratique est que même si le commerçant est juste en ce qui concerne son estimation du rendement anormal, des mouvements inattendus sur le marché peuvent gâcher la partie. Par exemple, un commerçant estime que le rendement anormal est positif et achète une action. Cependant, le NIFTY plante de 200 points. Le rendement global est susceptible d’être négatif, malgré le fait qu’il a soutenu le bon cheval.

Les cueilleurs de titres utilisent donc des contrats à terme sur indices boursiers pour se prémunir contre ce risque de marché. Dans le langage financier, nous appelons cela «la couverture du bêta pour capturer l’alpha». Les traders qui achètent des actions en prévision d’un rendement anormal positif vendront des contrats à terme sur indices boursiers. Si le marché devait basculer, il y aurait un rendement négatif du titre, mais un flux de trésorerie positif compensatoire du marché à terme.

D’un autre côté, les traders qui vendent des titres à découvert en prévision d’un rendement anormal négatif, iront long sur les contrats à terme sur indices. Si le marché rebondit brusquement, il y aura une perte de la position courte, mais un gain compensatoire de la position longue à terme. Ainsi, la sélection de titres est une source de demande de positions courtes et longues sur les contrats à terme sur indices boursiers.

L’auteur est PDG, Tarheel Consultancy Services

