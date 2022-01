Votre argent : le moment est venu d’acheter une maison abordable

De nombreuses sociétés de financement du logement proposent aujourd’hui des prêts au logement abordables et la plupart proposent également des prêts dans le cadre du programme PMAY.



Par Ravi Subramanian

L’achat de votre maison est devenu plus facile, avec des taux immobiliers bas, des incitatifs gouvernementaux et des taux hypothécaires à leur plus bas niveau depuis 15 ans. Les estimations suggèrent que plus de 600 millions de personnes vivront en Inde urbaine d’ici 2031. Cette croissance prévue de 51% depuis 2011 a justifié la nécessité de déployer des options de logement rentables, car de plus en plus de jeunes migrent vers les villes à la recherche de meilleures opportunités économiques.

Le logement abordable

Les futurs propriétaires de maison âgés de 18 à 60 ans peuvent bénéficier de prêts au logement dans le cadre du programme Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) avec une bonification d’intérêts à partir de 6,50 % par an, pendant une période pouvant aller jusqu’à 20 ans. Parmi les quatre objectifs du PMAY, le Credit-Linked Subsidy Scheme, lancé en 2017, est le seul à avoir été mis en œuvre en tant que programme sectoriel central. Le budget de l’Union pour 2021 a prolongé la date limite du PMAY (urbain) pour les groupes à faible revenu et les sections économiquement plus faibles jusqu’en mars 2022.

Prêt disponible

De nombreuses sociétés de financement du logement proposent aujourd’hui des prêts au logement abordables, dont quelques-unes sont spécialisées dans ce segment et la plupart proposent également des prêts dans le cadre du programme PMAY. Tout individu salarié, travailleur indépendant professionnel/non professionnel ou entité non individuelle peut bénéficier de subventions pouvant aller jusqu’à Rs 2,67 lakh sur ces prêts immobiliers. De plus, l’obtention d’un prêt immobilier est plus rapide en raison des normes d’éligibilité flexibles et des exigences de base en matière de documents pour le programme de logement abordable.

Les clients peuvent également demander en ligne de tels prêts sur le site Web officiel du programme « https://pmaymis.gov.in/ ». Les emprunteurs potentiels devront se connecter au site Web, choisir la catégorie éligible à laquelle ils appartiennent, vérifier le numéro Aadhar ou UIDAI et ajouter leurs informations personnelles telles que le revenu, le statut d’emploi et la durée du prêt. Une fois sanctionnés, le montant du prêt et la subvention seront transférés directement sur le compte bancaire de l’emprunteur.

Les emprunteurs existants qui ont payé des taux d’intérêt plus élevés sur leurs prêts immobiliers abordables peuvent également choisir de transférer leurs prêts à un prêteur financier de leur choix qui propose des taux plus bas. Les clients salariés peuvent bénéficier de prêts jusqu’à Rs 20 lakh, tandis que les clients indépendants peuvent contracter des prêts jusqu’à Rs 50 lakh.

Avantages pour les femmes emprunteurs

De nombreux prêteurs offrent des avantages supplémentaires aux femmes emprunteurs pour les encourager à acheter un logement ou à devenir codemandeurs de prêts immobiliers.

L’ajout d’un codemandeur peut aider à augmenter votre admissibilité au prêt immobilier, en plus d’obtenir de meilleurs taux d’intérêt dans le cas des femmes codemandeurs.

L’auteur est directeur général et PDG de Shriram Housing Finance

