VOTRE ARGENT : Le personnel bloqué en Inde se tourne vers CBDT, SC pour un allégement fiscal

En résumé, plus de clarté est nécessaire, et les employés bloqués et leurs employeurs espèrent un allégement fiscal approprié de la SC/CBDT.

Par Jagdeep Sadhale

De nombreux employés étrangers qui étaient en Inde en mars 2020, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles, n’ont pas pu rentrer ou ne sont rentrés qu’après un séjour involontaire important en raison de restrictions de voyage, au cours desquelles ils ont continué à rendre des services à leurs employeurs étrangers depuis l’Inde.

Conformément à la loi sur l’impôt sur le revenu, en fonction du nombre de jours de séjour et d’autres conditions, ces employés bloqués pourraient être considérés comme « non-résidents » ou « non-résidents habituels » en Inde pour l’exercice 2020-21 et donc imposables en Inde sur la source indienne. revenus ou revenus perçus en Inde. Certaines personnes bloquées peuvent être considérées comme des « résidents habituels » et donc assujetties à l’impôt indien sur les revenus mondiaux à moins qu’elles ne quittent leur résidence fiscale dans leur pays d’outre-mer en vertu de la convention d’évitement de la double imposition (DTAA).

Exonération de court séjour

Une exonération fiscale, c’est-à-dire une « exonération de court séjour » est disponible en vertu de la loi, mais uniquement pour les ressortissants étrangers pour un séjour jusqu’à 90 jours par an sous réserve de la satisfaction d’autres conditions. Pour d’autres, y compris les ressortissants indiens, une exonération de court séjour est disponible en vertu de la DTAA lorsque la personne est considérée comme résident fiscal d’un pays étranger et que son séjour en Inde ne dépasse pas 183 jours. Pour les deux exemptions, l’employeur étranger ne doit avoir aucune présence commerciale en Inde.

Ainsi, les employés bloqués peuvent être imposables en Inde au cours de l’exercice 2020-21 au titre des services rendus en Inde s’ils ne sont pas éligibles à l’exonération de court séjour. S’ils sont considérés comme résidents habituels en vertu de la Loi et résidents fiscaux indiens en vertu de la DTAA, ils peuvent être imposables en Inde sur leurs revenus mondiaux et doivent déclarer leurs actifs étrangers dans leur déclaration de revenus indienne.

De plus, les employeurs étrangers doivent évaluer les implications du « Lieu de gestion efficace (POEM) » ou « Connexion commerciale/Établissement permanent (PE) » en Inde en raison de ces employés bloqués.

Séjour imprévu

Pour l’exercice 2019-2020, la Commission centrale des impôts directs (CBDT) a publié une circulaire excluant les séjours involontaires en mars 2020 en raison de restrictions de quarantaine/de voyage tout en déterminant le statut de résidence fiscale d’une personne bloquée. Pour l’exercice 2020-2021, la CBDT a publié en mars 2021 une circulaire selon laquelle si une personne bloquée est imposable en Inde en raison d’un séjour involontaire, cette personne pourrait alors demander un allégement dans son pays d’origine en vertu de la DTAA applicable pour éviter la double imposition. De plus, une fenêtre extrêmement courte, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2021, a été prévue pour demander un allégement en cas de double imposition en s’adressant à la CBDT.

Ainsi, la circulaire ne prévoyait aucune exclusion générale de la période de séjour forcé ni aucun allégement de l’impôt consécutif en Inde. De plus, il n’y a pas de discussion autour de POEM/PE. La circulaire a depuis été contestée devant la Cour suprême (SC) par un individu basé à Dubaï bloqué en Inde.

Au vu des difficultés, la CBDT va-t-elle se relooker et accorder des allègements ? Si aucun allégement n’est accordé d’ici le 30 septembre 2021, c’est-à-dire la date d’échéance prolongée pour les particuliers pour le dépôt du RTI pour l’exercice 2020-21, les particuliers bloqués pourraient devoir payer des impôts et produire leur déclaration de revenus avant la date d’échéance. Un remboursement d’impôt peut alors être demandé en révisant la déclaration d’impôt si l’allégement intervient par la suite.

L’auteur est directeur fiscal, People Advisory Services, EY India. Les opinions exprimées sont personnelles

