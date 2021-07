Votre argent : le rôle de la banque centrale dans un monde interconnecté

Les banques centrales interviennent également périodiquement sur les marchés des changes.

Par Sunil Parameswaran

Une banque centrale telle que la Reserve Bank of India (RBI) intervient périodiquement sur le marché de la dette pour influencer les taux d’intérêt et le taux d’inflation de l’économie. Si la RBI estime que l’inflation est trop élevée, elle vendra des titres d’État et aspirera de l’argent du système. Cette loi fera monter les taux d’intérêt dans l’économie et les entreprises réduiront les dépenses en capital financées par les prêts, réduisant ainsi la demande de monnaie.

En revanche, si la banque centrale estime que l’économie se dirige vers une récession, elle achètera des titres publics aux banques et injectera de l’argent dans le système. La disponibilité supplémentaire d’argent fera baisser les taux d’intérêt.

Roupie dépréciée

Les banques centrales interviennent également périodiquement sur les marchés des changes. Si la roupie se déprécie rapidement, RBI vendra des dollars sur le marché. Cela augmentera l’offre de dollars et la demande de roupies, faisant baisser le prix de la roupie du dollar. Au contraire, si la roupie s’apprécie rapidement, la RBI achètera des dollars et injectera des roupies dans l’économie. Cela augmentera la demande de dollars et l’offre de roupies, entraînant ainsi une augmentation du prix de la roupie du dollar.

Si la RBI vend des dollars pour endiguer la dépréciation de la roupie, cela réduira l’offre de monnaie dans l’économie nationale. Cela peut entraîner une hausse des taux d’intérêt. Pour éviter cela, après avoir vendu des dollars, la RBI peut acheter des titres d’État et injecter des roupies dans l’économie. C’est ce qu’on appelle une intervention stérilisée.

De même, si la RBI achète des dollars pour empêcher la roupie de s’apprécier, cela entraînera une injection d’argent dans l’économie nationale. Cela entraînera une baisse des taux d’intérêt. Pour éviter cela, après avoir acheté des dollars, la RBI peut vendre des titres d’État et aspirer de l’argent hors de l’économie. C’est aussi une intervention stérilisée.

Les mouvements de taux d’intérêt dans une économie étrangère peuvent stimuler l’action de la RBI. Si la Réserve fédérale réduit la masse monétaire aux États-Unis, les taux d’intérêt y augmenteront. Cela réduira les investissements des FII en Inde, car les investissements en dette américaine seraient devenus plus attrayants. La demande réduite pour la roupie en raison d’un intérêt moindre de la part des investisseurs institutionnels mondiaux entraînera une dépréciation de la roupie.

En réponse, RBI peut vendre des dollars de ses réserves pour soutenir la monnaie indienne. D’un autre côté, si les taux d’intérêt aux États-Unis ou dans l’UE devaient baisser, les FII augmenteraient leurs investissements en Inde. La demande de roupies qui en résultera fera apprécier la roupie. En réponse, RBI achètera des dollars et injectera des roupies dans le système. Dans ces deux cas, RBI peut choisir d’intervenir de façon stérilisée ou non stérilisée.

Ainsi, les forces économiques d’un pays étranger peuvent avoir des implications sur les taux d’intérêt et d’inflation nationaux, ainsi que sur les taux de change de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

