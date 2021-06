Votre argent : les fonds communs de placement et l’assurance devraient connaître une croissance rapide

Il est conseillé de ne pas trop investir dans plusieurs entreprises sous le même parapluie.

Quand on investit, on a tendance à se demander quels secteurs de l’économie sont importants, et quelles valeurs dans un secteur sont attractives. Les investissements en actions ont considérablement augmenté après la libéralisation en 1991. La création de NSE, et ses conséquences sur l’ESB, et l’introduction du commerce sans certificat, ont révolutionné les investissements en actions en Inde, même dans les villes de niveau 2 et 3 et villes.

Avant cela, chaque investisseur se concentrait sur l’or et la terre. Le premier est discutable comme un atout dans notre culture. Bien entendu, les ETF sur l’or offrent aujourd’hui une alternative intéressante à ceux qui veulent spéculer sur le métal jaune. L’immobilier s’appréciera à long terme en Inde, car la disponibilité des terres est limitée et la population augmente régulièrement.

Croissance des fonds communs de placement, assurances

Certains secteurs doivent bien se porter à moyen et long terme. Par exemple, les produits alimentaires et pharmaceutiques sont des valeurs sûres. Quel que soit l’état de l’économie, les gens doivent manger et certains tomberont toujours malades. En Inde, l’assurance et les fonds communs de placement sont deux produits financiers qui connaissent une croissance rapide qui devrait être durable. L’Inde est un pays sous-assuré. Les coûts des soins de santé montent en flèche et les gens ont compris la nécessité d’une assurance maladie. Par conséquent, les actions des compagnies d’assurance devraient bien se porter au fil du temps. Compte tenu de la croissance des investissements dans les fonds communs de placement, les actions des sociétés de gestion d’actifs cotées devraient bien se porter. Pour le moment, il n’y a pas trop de choix en Inde à cet égard, mais cela est susceptible de changer.

Il est conseillé de ne pas trop investir dans plusieurs entreprises sous le même parapluie. De la même manière qu’un investisseur aurait une limite mentale pour investir dans une action, il est prudent d’avoir également une limite pour le conglomérat parent. De plus, même si nous ne devrions pas mettre tous les œufs dans le même panier, le panier devrait également être diversifié entre les industries. Par exemple, 75 % de votre investissement dans des actions informatiques n’est pas une bonne idée.

Diversification mondiale

Il existe aujourd’hui des possibilités d’investir dans des actions étrangères, en particulier des actions américaines. Alors que le marché américain est un interprète régulier, un avantage pour les investisseurs indiens est que la roupie est susceptible de se déprécier régulièrement. Ainsi, alors que les investissements à l’étranger injectent une dimension supplémentaire de risque, sous la forme d’un risque de change, il est susceptible de jouer en faveur des Indiens, notamment en ce qui concerne les investissements libellés en USD et en Euros. Les investissements jusqu’à 250 000 $ par an sont autorisés. Si vous investissez dans des actions américaines, effectuez des investissements raisonnablement importants à la fois, car les banques facturent une commission importante pour convertir la devise indienne en devise étrangère.

L’auteur est PDG de Tarheel Consultancy Services

