Votre argent : les indicateurs de marché ne disent pas tout

Par Sanjeev Bansal et Ashima Agarwal

Rakesh, un jeune informaticien de 27 ans, avait récemment commencé à investir en bourse. Il a découvert une entreprise relativement nouvelle grâce à un collègue et après avoir vérifié les rendements des trois derniers mois, il a investi toutes ses économies dans cette entreprise sans étudier les actions et les tendances du marché.

Après quelques mois, il y a eu une petite correction sur le marché et en particulier dans la zone où cette entreprise en particulier opérait. Cette société était très endettée et n’a pas été en mesure de maintenir cette correction et le cours de l’action a chuté de 70 %. Rakesh a perdu presque toutes ses économies.

Ramesh, 53 ans, qui avait passé sa vie à comprendre les sentiments du marché investi dans les actions où le ratio PE, l’EPS, la tendance de croissance à long terme, le bêta de l’action, etc., étaient favorables et la durabilité à long terme était confirmée. En outre, Ramesh a investi équitablement dans une variété d’entreprises avec des rendements différentiels pour faire la moyenne des rendements dans leur totalité. Pendant les corrections du marché, Ramesh a pu maintenir son portefeuille et il y a eu très peu d’impact car il avait été diligent dans la conception d’un portefeuille bien diversifié afin que la perte due au risque soit minimisée. De plus, lorsque les décisions sont fondées sur des fondamentaux, les rendements ont tendance à être moins volatils.

Les bases des marchés boursiers

À partir des deux exemples ci-dessus, il est sous-entendu que les marchés boursiers ne sont pas un jeu d’enfant et que les investisseurs doivent prendre soin de comprendre les bases des marchés boursiers.

Les décisions d’investissement doivent être basées sur des facteurs tels que l’horizon d’investissement (court terme/long terme), les besoins de trésorerie des investisseurs dans un avenir proche, l’âge de l’investisseur, le revenu du ménage, etc. Sur la base de ces facteurs, les investisseurs peuvent placer leur épargne dans FD bancaires, FD d’entreprise, marchés de capitaux, obligations d’entreprise, fonds communs de placement, etc. Il ne faut pas se presser de gagner des gains à court terme car le rendement à court terme est élevé, plus le risque encouru est important. La diversification est la clé de l’investissement car elle permet non seulement de répartir le risque, mais aussi d’obtenir un seuil de rendement moyen minimum, garantissant ainsi à l’investisseur un taux de rendement acceptable et bon. Les investisseurs doivent équilibrer leur portefeuille de manière à ce qu’il y ait des actions à faible risque et à faible rendement et d’autres à haut risque et à rendement élevé, ce qui aidera le portefeuille à générer des rendements moyens. Le portefeuille doit également être composé de certaines actions à dividende élevé afin d’assurer un revenu annuel régulier de l’investissement.

Les investisseurs doivent étudier attentivement les marchés et ne pas être la proie d’indicateurs de marché à court terme. De plus, la maxime de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier doit être respectée dans son intégralité, car nous sommes conscients que les marchés sont absolument volatils et que maintenir les rendements dans ces situations peut constituer un défi en soi.

Un jeune arbre ne portera ses fruits que s’il est bien soigné, avec le temps et la patience nécessaires, et il en va de même pour une prise de décision d’investissement intelligente.

Sanjeev Bansal est doyen, FMS et directeur, Amity Business School et Ashima Agarwal est professeur adjoint, Amity Business School, Amity University

