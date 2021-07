Votre argent : les investisseurs en titres à revenu fixe doivent maintenant se tourner vers les fonds liquides

Face à l’offre importante d’obligations d’État, ces actions ont réduit la volatilité et induit un calme précaire sur le marché obligataire.

Par Pankaj Pathak

Le taux d’intérêt a le pouvoir de faire ou de défaire une économie. Au cours des deux dernières années, la Reserve Bank of India n’est pas seulement intervenue sur la courbe des échéances, elle a guidé les attentes du marché à travers des commentaires ouverts sur le niveau des rendements obligataires, la forme de la courbe des taux et également par des interventions tactiques dans les adjudications de dette primaire. . Face à l’offre importante d’obligations d’État, ces actions ont réduit la volatilité et induit un calme précaire sur le marché obligataire.

Turbulences du marché

Le calme induit par la RBI sur le marché obligataire a été rompu au cours des dernières semaines. Les rendements obligataires ont augmenté de 20 à 30 points de base. Le marché a connu une vente généralisée, observée sur toute la courbe des échéances. Même l’obligation d’État de référence à 10 ans, qui était étroitement détenue à environ 6 % par la RBI, est sortie de sa coquille.

À court terme, les actions de RBI resteront le principal moteur du marché obligataire indien. La banque centrale s’est déjà engagée à acheter 1 200 milliards d’obligations d’État dans le cadre du GSAP 2.0 au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22. Compte tenu de la taille extraordinairement élevée des besoins d’emprunt du gouvernement, la RBI devra poursuivre ses interventions sur le marché à l’avenir pour maintenir le calme sur les marchés financiers. . On s’attend à ce que la RBI achète Rs 4,0 à 4 500 milliards d’obligations du gouvernement central et des États au cours de l’exercice 22. Cela devrait étendre un certain soutien au marché. Cependant, nous prévoyons que la RBI continuera à réduire ses autres interventions tactiques sur le marché, telles que les annulations d’enchères, la décentralisation, les OMO spéciaux, etc., et permettra aux forces du marché de s’adapter à la réalité économique.

À moyen terme, l’inflation et la normalisation potentielle de la politique monétaire joueront un rôle plus important dans l’évolution de la trajectoire des taux d’intérêt. Avec les progrès progressifs de la vaccination et la reprise de l’inflation, les discussions sur la normalisation des politiques s’intensifieront. Nous pensons que les rendements obligataires ont déjà atteint un creux et nous nous attendons à ce qu’ils augmentent au cours des 1 à 2 prochaines années.

Que doivent faire les investisseurs obligataires ?

Les investisseurs doivent reconnaître que le meilleur de la reprise du marché obligataire est désormais derrière nous. À l’heure actuelle, il serait prudent de réduire les attentes de rendement des produits à revenu fixe : les taux des dépôts fixes resteront bas et les gains en capital potentiels des fonds d’obligations à long terme seront limités.

Les investisseurs prudents devraient rester investis dans des catégories comme les fonds liquides où l’impact de la hausse des taux d’intérêt serait favorable. Cependant, lors de la sélection d’un fonds liquide, soyez prudent quant à la qualité du crédit et à la liquidité du portefeuille sous-jacent.

À ce stade où les taux des dépôts fixes sont tombés à des plus bas historiques, les fonds liquides pourraient être une option (avec un risque de marché) par rapport au verrouillage des dépôts fixes à long terme. Les fonds liquides investissent dans des titres de créance à échéance maximale de 91 jours, dont le prix augmente lorsque les taux d’intérêt augmentent. Les taux d’intérêt des dépôts à terme restent fixes pour toute la durée, perdant ainsi pendant un cycle de taux d’intérêt à la hausse.

Les investisseurs ayant un appétit pour le risque plus élevé et une période de détention plus longue peuvent envisager des fonds obligataires dynamiques où le gestionnaire de fonds a la possibilité de modifier le portefeuille lorsque la vision du marché change. Ces fonds sont les mieux adaptés aux objectifs de répartition des titres à revenu fixe à long terme. Cependant, n’oubliez pas que les fonds obligataires ne sont pas des dépôts à terme et que leurs rendements peuvent être très volatils et même négatifs sur une courte période.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Fixed Income, Quantum Mutual Fund

