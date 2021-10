VOTRE ARGENT : les obligations de 3 à 5 ans offrent le meilleur potentiel de roll down aujourd’hui

Dans sa revue bimensuelle, le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI a laissé le taux directeur des prises en pension inchangé à 4 % et le taux des prises en pension à 3,35 %.

Par Pankaj Pathak

Septembre a été un mois riche en événements pour le marché obligataire. L’attente d’une réduction des emprunts publics et le bavardage sur l’inclusion de l’indice obligataire mondial ont alimenté un rallye sur le marché obligataire au cours de la première moitié du mois. Il s’est encore accentué par le taux d’inflation inférieur aux attentes de 5,3 % en août 2021. Le rendement des obligations d’État à 10 ans est passé de 6,22 % le 31 août 2021 à 6,14 % au 20 septembre 2021. Sur une base de clôture mensuelle, le 10- le rendement de l’année Gsec a terminé stable à 6,22%.

Courbe de rendement

La courbe des rendements (rendements à différentes échéances) s’est aplatie au cours du mois alors que les rendements obligataires à court terme (jusqu’à 3 ans) ont augmenté de 15 à 25 points de base d’un mois à l’autre tandis que l’échéance plus longue ( 15 ans et plus) les rendements obligataires ont baissé de 10 à 15 points de base.

Le gouvernement central a fixé les emprunts publics du second semestre à 5 03 trillions de roupies. Cela portera l’année complète des emprunts du gouvernement au niveau budgété de Rs 12,05 billions au cours de l’EX22. Cependant, il n’y aura pas d’emprunt supplémentaire au titre du prêt compensatoire de la TPS. Le gouvernement avait précédemment estimé un besoin d’emprunt supplémentaire de Rs 1,59 billion pour combler le déficit de la TPS au cours de l’exercice 22. L’emprunt inchangé sur toute l’année implique que l’émission de G-sec pour financer le déficit budgétaire est en réalité plus faible.

RBI politique monétaire

Dans sa revue bimensuelle, le comité de politique monétaire (MPC) de la RBI a laissé le taux directeur des prises en pension inchangé à 4 % et le taux des prises en pension à 3,35 %. Il a également maintenu ses orientations prospectives « poursuivre la position » accommodante « aussi longtemps que nécessaire pour relancer et soutenir la croissance sur une base durable et continuer à atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie, tout en veillant à ce que l’inflation reste dans la cible aller de l’avant.

Cela correspondait globalement aux attentes du marché. La plus grande surprise a été la suppression complète du G-SAP (programme d’achat d’obligations de RBI). Dans un contexte de prix pétroliers élevés et de hausse des rendements du Trésor américain, la suppression du G-SAP devrait entraîner une hausse des rendements obligataires à long terme. L’obligation à 10 ans s’est vendue d’environ 5 points de base après l’annonce. Actuellement, le G-sec à 10 ans se négocie autour de 6,31%, un niveau vu pour la dernière fois en avril 2020.

Liquidité et avance

Sur le front de la liquidité, la RBI a répondu à l’appel du marché et a annoncé d’augmenter le montant sous 14 jours des enchères à taux variable inversée (VRRR) de manière échelonnée, passant de 4 000 milliards de Rs actuels à 6 000 milliards de Rs d’ici le 3 décembre 2021. Il a également décrit une option consistant à effectuer une VRRR de 28 jours, si nécessaire.

Nous apprécions particulièrement le segment 3-5 ans du marché des obligations d’État qui, à notre avis, anticipe déjà une certaine normalisation de la liquidité et un début de cycle de hausse des taux d’ici la fin de cette année. Compte tenu de la forte courbe des rendements obligataires, les obligations de 3 à 5 ans offrent également le meilleur potentiel de roll down. En l’absence d’achats garantis de RBI, les obligations à plus long terme peuvent être confrontées à une volatilité accrue et à des rendements potentiellement plus faibles à l’avenir.

Dans la conjoncture actuelle, une combinaison de fonds liquides et monétaires pour profiter de la hausse des taux d’intérêt dans les prochains mois ; ainsi qu’une allocation aux fonds de dette à court terme et/ou aux fonds obligataires dynamiques à faible risque de crédit, devraient rester l’allocation de base des titres à revenu fixe.

L’auteur est gestionnaire de fonds, Fixed Income, Quantum Mutual Fund

